Üye Girişi
İngiltere'de Kovid-19 vakalarındaki düşüş eğilimi tersine döndü - Son Dakika

İngiltere'de Kovid-19 vakalarındaki düşüş eğilimi tersine döndü

29.07.2021 18:37
İngiltere'de Kovid-19 vakalarındaki düşüş eğilimi tersine döndü, System.String[]

İngiltere'de 27 Temmuz'a kadar "şubattan bu yana ilk kez üst üste 7 gün" yeni tip koronavirüs (Kovid19) vaka sayısında düşüş kaydedilirken, dün ve bugün açıklanan son veriler düşüş eğiliminin tersine döndüğünü ortaya koydu.

İngiltere'de 27 Temmuz'a kadar "şubattan bu yana ilk kez üst üste 7 gün" yeni tip koronavirüs (Kovid19) vaka sayısında düşüş kaydedilirken, dün ve bugün açıklanan son veriler düşüş eğiliminin tersine döndüğünü ortaya koydu.

Ülkede 19 Temmuz'da Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılmasına rağmen, şubat ayından bu yana ilk kez 22-27 Temmuz'da üst üste 7 gün Kovid-19 vaka sayılarında azalma görüldü.

Ancak, dün açıklanan 27 bin 734 vaka ve son 24 saatte bildirilen 31 bin 117 yeni vaka sayısı, düşüş eğiliminin tersine döndüğünü gösterdi.

Temmuzun ikinci haftasında Kovid-19 vakalarının 50 bini geçtiği İngiltere'de son günlerde açıklanan 30 bini bulan verilerle ilgili de birtakım şüpheler gündeme geldi.

Zoe Kovid Semptom Çalışması kurucularından Profesör Tim Spector, kendi çalışmasıyla günde yaklaşık 60 bin kişinin virüse yakalandığının tespit edildiğini belirterek, "(Resmi verilerde) İki günde yüzde 30 gibi bir düşüş, pandemilerde neredeyse hiç duyulmamış bir şey." açıklamasında bulundu.

Öte yandan, İngiltere ve Galler'de 21 Temmuz'a kadar olan haftada Sağlık Bakanlığının geliştirdiği Kovid-19 uygulamasını kullanan 689 bin 313 kişiye kendini tecrit etmesi gerektiğine dair uyarı mesajı gönderildi.

Buna karşılık, 14 Temmuz'a kadar olan haftada ise kendini izole etmesi için 618 bin 903 kişiye mesaj gönderilmişti.

Temmuzdan bu yana hastaneye yatış oranlarında da artışın görüldüğü İngiltere'de, Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasıyla temmuz sonuna kadar 100 bin vakanın görülebileceği uyarısında bulunulmuştu.

27 Temmuz'da martın ortasından bu yana Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölü sayısı görüldü

İngiltere'de 27 Temmuz'da Kovid-19 nedeniyle 131 kişinin hayatını kaybetmesiyle, 141 ölümün gerçekleştiği "17 Mart'tan bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı" kaydedildi.

Kovid-19 nedeniyle dün 91 kişinin yaşamını yitirdiği İngiltere'de bugün 85 ölü sayısı kayda geçti.

Aşılama programına 8 Aralık 2020'de başlanan ülkede, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 46 milyon 689 bin 242'e ulaşırken bunlardan 37 milyon 610 bin 911'ine ikinci doz aşı yapıldı.

İngiliz hükümeti, seyahat kısıtlamalarının gevşetilmesi konusunda daha emin

İngiltere, ülkeleri aşılama oranları, vaka sayıları ve yeni türlerin yaygınlığına bağlı olarak "yeşil", "sarı" ve "kırmızı" olmak üzere 3 gruba ayırıyor ve "trafik ışığı sistemi" adı verdiği listeyi 3 haftada bir güncelliyor.

Buna göre, "kırmızı" listedeki ülkelerden İngiltere'ye gelecek İngiliz vatandaşları ve ülkede oturum iznine sahip olanlar, hükümetin belirlediği ve ücretlerini kendilerinin ödeyeceği otellerde 10 gün zorunlu karantinada kalıyor.

"Sarı" listedeki ülkelerden gelenler ise kendi belirledikleri adreste 10 gün bireysel karantinada kalıyor ve bu kişiler karantinanın 2. ve 8. günlerinde ücretli PCR testi yaptırıyor.

"Yeşil" listede yer alan ülkelerden İngiltere'ye seyahat edeceklere ise karantina uygulanmıyor ve bu kişilerden son 72 saat içerisinde yaptırdıkları PCR testi sonucu talep ediliyor.

İngilizlerin tatile gittiği ülkeler arasında ön sıralarda yer alan İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan "sarı listede", Türkiye "kırmızı listede" bulunuyor.

Kovid-19 aşısının 2 dozunu yaptıran Avrupa Birliği (AB) ve ABD vatandaşlarına karantina zorunluluğunun kaldırıldığı İngiltere'de gelecek hafta açıklanacak seyahat kısıtlamalarına ilişkin güncellemede daha fazla ülkenin yeşil ve sarı listeye alınacağı gündeme geldi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, hükümetin, yakında daha fazla ülkenin sarı ve yeşil seyahat listelerine ekleneceğinden "giderek daha fazla emin" olduğunu söyledi.

COVIRAN Bereket, England, Türkiye, Galler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de Kovid-19 vakalarındaki düşüş eğilimi tersine döndü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı uzatmalara götüren Filenin Sultanları, son sette kaybetti 18:18 ABD karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı uzatmalara götüren Filenin Sultanları, son sette kaybetti Kaza yapan hastanın elleri ve ayakları bağlandı! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Deliryum tablosu gelişti 17:56 Kaza yapan hastanın elleri ve ayakları bağlandı! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Deliryum tablosu gelişti Alişan'a bir acı daha! Kardeşinden sonra kuzenini de kaybetti 17:51 Alişan'a bir acı daha! Kardeşinden sonra kuzenini de kaybetti
Manavgat yangınında can veren çiftle ilgili yürek burkan detay: Kapılar kilitliydi 17:33 Manavgat yangınında can veren çiftle ilgili yürek burkan detay: Kapılar kilitliydi Bodrum ve Milas'ta alevler büyüdü! Büyük otellerde bulunan turistler teknelerle tahliye edildi 17:23 Bodrum ve Milas'ta alevler büyüdü! Büyük otellerde bulunan turistler teknelerle tahliye edildi Genç kızdan korkunç iddia: Patronum yazlık evindeki yan odada karısını uyutup, beni taciz etti 16:59 Genç kızdan korkunç iddia: Patronum yazlık evindeki yan odada karısını uyutup, beni taciz etti
Beşiktaş'la yollarını ayırıp Trabzonspor'a geçen Dorukhan'ın, forma numarası ve kazanacağı ücret netleşti 16:52 Beşiktaş'la yollarını ayırıp Trabzonspor'a geçen Dorukhan'ın, forma numarası ve kazanacağı ücret netleşti Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 8 ilimizde orman yangını var, kontrol altına almamız zaman alabilir 16:45 Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 8 ilimizde orman yangını var, kontrol altına almamız zaman alabilir

Son Dakika Haberleri
18:10 Manavgat'taki adeta can pazarı yaşandı! Alevler içinde kalan mahalleden zor kurtuldular
18:00 TFF'nin başlattığı ilginç orman projesi! Her sarı kart için 1, kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilecek
17:51 İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 15 zam! En kısa mesafe 311 lira oldu
17:50 Alişan'a bir acı daha! Kardeşinden sonra kuzenini de kaybetti
17:32 Manavgat yangınında can veren çiftle ilgili yürek burkan detay: Kapılar kilitliydi
17:25 Türk takımlarının karnesi kötü! Avrupa'da 97 maçta 56 mağlubiyet
17:23 Bodrum ve Milas'ta alevler büyüdü! Büyük otellerde bulunan turistler teknelerle tahliye edildi
16:52 Beşiktaş'la yollarını ayırıp Trabzonspor'a geçen Dorukhan'ın, forma numarası ve kazanacağı ücret netleşti
16:44 Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 8 ilimizde orman yangını var, kontrol altına almamız zaman alabilir
16:32 Mesut Özil orman yangınlarına kayıtsız kalmadı! Yıldız futbolcu vatandaşlara seslendi
Sarıklı görüntüleri tartışma yaratan Tuğamiral Mehmet Sarı görevden alındı Sarıklı görüntüleri tartışma yaratan Tuğamiral Mehmet Sarı görevden alındı         
18:41
Manavgat'taki adeta can pazarı yaşandı! Alevler içinde kalan mahalleden zor kurtuldular Manavgat'taki adeta can pazarı yaşandı! Alevler içinde kalan mahalleden zor kurtuldular         
18:11
İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 15 zam! En kısa mesafe 311 lira oldu İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 15 zam! En kısa mesafe 311 lira oldu         
17:52
Yangından etkilenen kaplumbağaya elleriyle su içiren Özel Harekat Polisleri, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'ndan kutlama aldı Yangından etkilenen kaplumbağaya elleriyle su içiren Özel Harekat Polisleri, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'ndan kutlama aldı         
17:35
8 yıl önceki tartışma tekrar alevlendi! Trabzon'da akrabalar arasında çıkan çatışmada 4 ölü 8 yıl önceki tartışma tekrar alevlendi! Trabzon'da akrabalar arasında çıkan çatışmada 4 ölü         
17:29
Parçalanıp toprağa gömülen karı kocanın cinayetinde yeni detaylar! Bir numaralı şüpheli üvey kız kardeş Parçalanıp toprağa gömülen karı kocanın cinayetinde yeni detaylar! Bir numaralı şüpheli üvey kız kardeş         
17:09
Manavgat'ta çıkan yangın elektrik santrali yakınlarına kadar geldi Manavgat'ta çıkan yangın elektrik santrali yakınlarına kadar geldi         
16:58
Gamze'ye tecavüz edip balkondan atan canilerin olay anındaki konuşmaları ortaya çıktı: Kendini attı deriz, yırtarız Gamze'ye tecavüz edip balkondan atan canilerin olay anındaki konuşmaları ortaya çıktı: Kendini attı deriz, yırtarız         
16:49
Son Dakika: Türkiye'nin güneyini esir alan yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı Son Dakika: Türkiye'nin güneyini esir alan yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı         
15:59
Çaresiz çiftçi yangının ortasında kalan hayvanlarına böyle yalvardı: Ne olursunuz gitmeyin Çaresiz çiftçi yangının ortasında kalan hayvanlarına böyle yalvardı: Ne olursunuz gitmeyin         
15:30
Türkiye'yi saran yangın felaketlerine karşı en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar Türkiye'yi saran yangın felaketlerine karşı en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar         
15:28
Eşiyle tartıştıktan sonra kafasına sıktığı söylenen genç annenin ölümünde cinayet iddiası Eşiyle tartıştıktan sonra kafasına sıktığı söylenen genç annenin ölümünde cinayet iddiası         
15:20
Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı         
14:07
Son Dakika! Sosyal medyada göçmenlerle ilgili dolaşan görüntülerle ilgili açıklama: Birçoğu bizim sınırlarımıza ait değil Son Dakika! Sosyal medyada göçmenlerle ilgili dolaşan görüntülerle ilgili açıklama: Birçoğu bizim sınırlarımıza ait değil         
13:29
Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var         
12:10
Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış         
11:08
Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi         
10:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2021 18:50:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere'de Kovid-19 vakalarındaki düşüş eğilimi tersine döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement