İngiltere'de monarşi karşıtı protestolardaki gözaltılar tartışmalara yol açtı - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere'de monarşi karşıtı protestolardaki gözaltılar tartışmalara yol açtı

15.09.2022 18:08
İngiltere'de monarşi karşıtı protestolardaki gözaltılar tartışmalara yol açtı

İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatının ardından polisin monarşi karşıtı protestoculara yönelik tutumu ifade özgürlüğü tartışmalarını alevlendirdi.

İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatının ardından polisin monarşi karşıtı protestoculara yönelik tutumu ifade özgürlüğü tartışmalarını alevlendirdi.

Monarşi karşıtı protestolarda gerçekleşen gözaltılar sosyal medyada tepki aldı ve birçok kişiyi ve insan hakları aktivistini harekete geçirdi.

Kampanya grubu Republic, son gözaltılarla ilgili endişelerini dile getirmek üzere, polis yetkililerine "taç giyme töreni öncesi protestoların barışçıl bir şekilde devam etmesine izin verilmesini" beklediklerini yazdı.

Sivil hak grupları ve milletvekilleri de harekete geçti.

Gazeteci Neil Mackay, Twitter'da "Neden monarşi hakkında tartışma yok?" şeklinde paylaşımda bulundu.

Mackay paylaşımında, "Cumhuriyetçilerin görüşlerini dile getirmelerine izin verilmeli. Monarşi karşıtları herhangi bir platformdan mahrum bırakılıyor, ya da daha kötüsü, susturuluyor ve hatta gözaltına alınıyor. Kendinden emin ve olgun bir demokrasinin ayırt edici özelliği, uygulama zorunluğu değil, tartışmadır." ifadesine yer verdi.

Muhafazakar Parti vekili David Davis de İskoçya polisinden "ifade özgürlüğü ilkesini feda etmemelerini" istedi.

Davis, sosyal medyada "Dün İskoçya Emniyet Müdürü'ne, monarşi karşıtı bir protestocunun polis tarafından suçlanması konusundaki endişemi dile getirerek yazdım." paylaşımında bulundu.

Milli yas sürecinde saygılı olmak ve ifade özgürlüğü ilkesini feda etmemek gerektiğinin altını çizen Davis, "Ben sadık bir monarşistim ancak cumhuriyetçilerin de herkes kadar görüşlerini dile getirme hakkı var." ifadesini kullandı.

Yeni protesto organize edildi

Ülkede Kral 3. Charles'ın Galler'in başkenti Cardiff'i ziyaret edeceği 16 Eylül için sessiz bir protesto planlandığı bildirildi.

Yerel basında, protestocuların Cardiff Kalesi'nin dışında bir araya geleceği ve "Neden Monarşi?", "Kralın tanrısal hakları?" ve "Şimdi gerçek demokrasi" yazılı pankartlar taşıyacağı belirtildi.

Protestolara katılanların Galler halkının monarşi olmadan farklı bir geleceğin mümkün olup olmadığını düşünmesini talep ettiği aktarıldı.

Gösterilerde protestocular gözaltına alındı

Yerel basında yer alan haberlere göre, Edinburgh'da monarşi karşıtı pankart taşıyan bir protestocu polis tarafından gözaltına alındı.

Kadının pankartında Kraliçe Elizabeth'in ardından tahta geçen Kral 3. Charles'a yönelik "Benim kralım değil." ifadesinin yer aldığı bildirildi.

Kraliçe Elizabeth'in tabutunun taşınması sırasında Prens Andrew'u hedef alarak "hasta, yaşlı adam" diye bağıran bir başka protestocu da etraftakiler tarafından dövülmesinin ardından gözaltına alındı.

Olayın görüntülerini içeren video sosyal medyada büyük etki uyandırdı.

Ayrı bir olayda ise Londra'da polis bir avukata, "Benim kralım değil." yazılı bir pankart görürse gözaltına alınabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Avukatın elinde boş bir pankart tuttuğu belirtildi.

YORUMLAR
500
Youtube videolarınızın istatistiklerini arttıracak yöntemler Youtube videolarınızın istatistiklerini arttıracak yöntemler İtalya Ekolojik Dönüşüm Bakanlığının sosyal medya hesabı siber saldırıya hedef oldu İtalya Ekolojik Dönüşüm Bakanlığının sosyal medya hesabı siber saldırıya hedef oldu
Kaynak: AA

Twitter, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de monarşi karşıtı protestolardaki gözaltılar tartışmalara yol açtı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:52 Moldova enerji krizine çözüm için Türkiye'den güney koridorunu kullanmayı talep etti
17:47 Trabzonspor'dan Kızılyıldız'a güzel hareket! Dostluk yemeğinde buluştular
17:28 Başkan Murat Sancak'tan taraftarı üzen itiraf! Balotelli'nin geç gitmesi planları bozmuş
17:20 Mehmet Dinçerler'in davranışları psikolojik baskı boyutuna ulaşmış! İşte Hadise'nin boşanma dilekçesi...
17:20 Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aslı astarı olmayan iftiralar attı
17:40 Foto kapanlara yaban hayatı değil onlarca hırsız yakalandı
17:03 Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda yüzde 80 oranında yerleştirme başarısı yakaladık
16:50 Hırsızın yöntemi pes dedirtti! Kadın kıyafeti giyip motosiklet çaldı, kıskıvrak yakalandı
16:51 Tenisin efsane ismi Roger Federer'den emeklilik kararı: Son turnuvam olacak
16:51 Fıkra gibi ama gerçek! Türkiye'deki Suriyelilerden rahatsız olan Suriyeli mikrofonlara konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 18:09:40. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere'de monarşi karşıtı protestolardaki gözaltılar tartışmalara yol açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement