Öte yandan Edinburg, Stirling, Woolwich, Cardiff, Belfast, Plymouth, Dover ve York gibi kentlerde de top atışı törenleri düzenlendi.

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Hyde Park, England, Londra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kraliçe II. Elizabeth onuruna ülke genelinde top atışları yapıldı - Son Dakika

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