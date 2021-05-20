İngiltere'de Kraliyet ailesi üyeleri aşı oluyor! Prens William da koronavirüs aşısını yaptırdı

Koronavirüs salgını dünya genelinde büyük yıkımlar yaratmaya devam ederken, ülkeler de kendi vatandaşlarını hastalıktan korumak için aşılama çalışmalarına devam ediyor. Koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmalarının devam ettiği İngiltere'de ünlü isimler de aşılarını olmaya başladı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLADI

Son olarak İngiltere Kraliyet ailesi üyeleri, koronavirüs aşılarını yaptırdı. Kraliçe II. Elizabeth'in torunu Cambridge Dükü Prens William, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs aşısının ikinci dozunu olduğunu açıkladı. William'in aşısının Londra Bilim Müzesi'nde uygulandığı öğrenildi.

KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

38 yaşındaki Prens William, geçtiğimiz nisan ayında koronavirüse yakalanmış ve tedavi sürecinin ardından yeniden sağlığına kavuşmuştu.