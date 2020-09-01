İngiltere'de Kraliyet Donanması'na ait gemi ile yük gemisi çarpıştı

İngiltere'nin Cornwall bölgesinde Kraliyet Donanması'na ait bir gemi ile yük gemisinin çarpıştığı bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberde, ülkenin Cornwall bölgesindeki Falmouth'da Kraliyet Donanması'na ait bir gemi ile yük gemisinin çarpıştığı, polisin olay yerine gittiği ve inceleme başlattığı belirtildi. Sabah meydana geldiği belirtilen çarpışmada kimsenin yara almadığı ifade edildi.