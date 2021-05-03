- İngiltere'de Kraliyet Donanması "sırt roketi"ni test etti - Son Dakika

- İngiltere'de Kraliyet Donanması "sırt roketi"ni test etti

03.05.2021 20:20

- İngiltere'de Kraliyet Donanması "sırt roketi"ni test etti İngiltere Kraliyet Donanması, Gravity Industries tarafından geliştirilen sırt roketi ile donanmaya ait HMS Tamar gemisine başarılı bir iniş gerçekleştirdi.

- İngiltere'de Kraliyet Donanması "sırt roketi"ni test etti

MANCHESTER - İngiltere Kraliyet Donanması, Gravity Industries tarafından geliştirilen sırt roketi ile donanmaya ait HMS Tamar gemisine başarılı bir iniş gerçekleştirdi.

Kraliyet Donanması, İngiltere merkezli sırt roketi geliştiricisi olan Gravity Industries'in ürettiği sırt roketini test etti. Sırt roketinin kullanıcısına ellerinde ve sırtında olmak üzere toplamda 5 mini roket ile uçabilme olanağı sağladığı ve saatte 88,51 kilometre hız kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Donanma yetkilileri, 8 dakika süren uçuş testinde sırt roketi ile Kraliyet Donanması'nın Batch 2 River sınıfı açık deniz devriye gemisi olan HMS Tamar'a başarıyla iniş gerçekleştirdi.

2020 Eylül ayında ülkenin kuzeyindeki Lake District'te İngiltere hava ambulansı yetkilileri tarafından test edilen sırt roketi ile "birkaç dakika içinde hastalara ulaşabileceği" ifade edilmişti.

- İngiltere'de Kraliyet Donanması sırt roketi ni test etti
- İngiltere'de Kraliyet Donanması sırt roketi ni test etti
- İngiltere'de Kraliyet Donanması sırt roketi ni test etti
- İngiltere'de Kraliyet Donanması sırt roketi ni test etti

Gravity, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - İngiltere'de Kraliyet Donanması 'sırt roketi'ni test etti - Son Dakika


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