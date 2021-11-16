Üye Girişi
İngiltere'de kriket oyuncusu Rafiq kulübünde maruz kaldığı ırkçılığı gözyaşlarıyla anlattı - Son Dakika

İngiltere'de kriket oyuncusu Rafiq kulübünde maruz kaldığı ırkçılığı gözyaşlarıyla anlattı

16.11.2021 19:25
İngiltere'de kriket oyuncusu Rafiq kulübünde maruz kaldığı ırkçılığı gözyaşlarıyla anlattı

İngiltere'de kriket oyuncusu Azeem Rafiq, Yorkshire County Kriket Kulübünde geçirdiği süre boyunca ırkçı saldırılara maruz kaldığını ve kulübün bu konuda hiçbir şey yapmadığını söyledi.

İngiltere'de kriket oyuncusu Azeem Rafiq, Yorkshire County Kriket Kulübünde geçirdiği süre boyunca ırkçı saldırılara maruz kaldığını ve kulübün bu konuda hiçbir şey yapmadığını söyledi.

Rafiq, Avam Kamarası'nın Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komitesi'nin oturumunda konuştu. Kulüpte yaşadıklarını dile getiren 30 yaşındaki Rafiq, oğlu ölü doğduğunda gördüğü "insanlık dışı" muameleden bahsederken gözyaşlarına boğuldu.

Kariyerinin başlarında soyunma odasında "kahramanları" olarak saydığı oyuncular Michael Vaughan ve Matthew Hoggard'la bir arada bulunduğu sırada, kendisi ve diğer Asya kökenlilere hitaben "Orada, tuvaletlerin yanına oturacaksınız", "Fil yıkayıcılar" dendiğini söyledi.

Bu sözlere kimsenin itiraz etmediğini kaydeden Rafiq, kendisine, beyaz olmayanları aşağılamak için kullanılan "Kevin" diye hitap edildiğini, hatta bir dönem şarap içmeye zorlandığını anlattı.

Kulüpte kendini izole edilmiş, zaman zaman aşağılanmış hissettiğini dile getiren Rafiq, çocuğunun ölümünden sonraki ilk gününde teknik direktör Martyn Moxon tarafından "(sözleriyle) paramparça edildiğinden" bahsetti.

Rafiq, "Martyn Moxon, oğlumu kaybettikten sonraki ilk gün, kelimenin tam anlamıyla beni bir odaya soktu ve beni (sözleriyle) parçaladı. Kulüpte hiç kimseyle böyle konuştuğunu görmemiştim. Bazı kulüp yetkilileri, merhametsizdi. Bir gün antrenmanda olduğum sırada aldığım telefonda kalp atışı (oğlunun) olmadığı söylendi. Bunu duyduklarında gerçekten rahatsız olmadılar. Oğlumu hastaneden mezarlığa taşıdım. Bana yapılan muamele doğru değildi." dedi.

Gözyaşlarına boğulan Rafiq'in konuşmaya devam edememesi üzerine oturuma bir süre ara verildi.

Eski takım arkadaşı Gary Ballance'ın bir seferinde başka bir oyuncuya "Neden onunla konuşuyorsun? Onun bir Paki (Pakistan kökenliler için kullanılan ırkçı ifade) olduğunu biliyorsun." dediğini aktaran Rafiq, "Bu, takım arkadaşlarımın gözü önünde oldu. Teknik direktörlerin gözü önünde oldu." diye konuştu.

Rafiq, yaşadıklarının kariyerine mal olduğunu ve ruh sağlığının bozulduğunu ifade etti.

Kriket oyuncusu kulübü ilk kez geçen sene eylül ayında ırkçılıkla suçlamış ve kulüp kısa süre sonra soruşturma başlatmıştı. Ancak kulübün meseleyi ele alması eleştirilmiş, hazırlanan raporda Rafiq'in ırksal tacize ve zorbalığa maruz kaldığı konusunda "hiç şüphe olmadığı" belirtilmişti. Bununla beraber hiçbir kişiye disiplin cezası verilmezken, "Paki" ifadesinin de "arkadaşça şaka" olduğu savunulmuştu.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de kriket oyuncusu Rafiq kulübünde maruz kaldığı ırkçılığı gözyaşlarıyla anlattı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Erdoğan'dan merhum şair Sezai Karakoç için taziye mesajı 19:08 Erdoğan'dan merhum şair Sezai Karakoç için taziye mesajı Kayıp gencin çatıda elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirdiği belirlendi 18:40 Kayıp gencin çatıda elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirdiği belirlendi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti! Başak Cengiz'in öldürülme görüntüleri için suç duyurusu 18:10 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti! Başak Cengiz'in öldürülme görüntüleri için suç duyurusu
Dolar 10.28'e yükselerek rekor kırdı 17:37 Dolar 10.28'e yükselerek rekor kırdı Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın 16:47 Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Adele, Oscar törenini bile geride bıraktı! Konser verdiği anlar 10 milyon kişi tarafından izlendi 16:01 Adele, Oscar törenini bile geride bıraktı! Konser verdiği anlar 10 milyon kişi tarafından izlendi
Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım 15:55 Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler 15:35 Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler

Son Dakika Haberleri
19:08 Erdoğan'dan merhum şair Sezai Karakoç için taziye mesajı
18:48 Stefan Kuntz'un A Milli Takım'da forma vermediği Yusuf Yazıcı'dan takdir toplayan paylaşım
18:29 İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine yüzde 47'ye varan zam yapıldı
18:28 Son karar Fatih Terim'e kaldı! Sofiane Feghouli sözleşmesinde indirim yapmaya hazır
18:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok kez okuduğu "Ey Sevgili" şiiri öksüz kaldı
18:25 Son Dakika: Elektrik faturalarına uygulanan TRT payı ve Enerji Fonu kesintilerinin kaldırılmasıyla ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu
18:24 Burak Yılmaz, kritik Karadağ maçı öncesi takım arkadaşlarına uyarılarda bulundu: Hollanda-Norveç maçını unutun
17:58 Yaptığı hareket Lady Gaga'ya pahalıya mal oldu! Şarkıcı frikik verdi
17:50 Son Dakika: Ünlü şair Sezai Karakoç hayatını kaybetti
17:49 Başbakan yardımcısının tacizine uğradığını öne süren Çinli tenisçi Peng'den haber alınamıyor
Hakan Çalhanoğlu'dan eski takımına olay sözler! Milan taraftarı sinirden çılgına dönecek Hakan Çalhanoğlu'dan eski takımına olay sözler! Milan taraftarı sinirden çılgına dönecek         
19:25
Stefan Kuntz'un A Milli Takım'da forma vermediği Yusuf Yazıcı'dan takdir toplayan paylaşım Stefan Kuntz'un A Milli Takım'da forma vermediği Yusuf Yazıcı'dan takdir toplayan paylaşım         
18:49
Son Dakika: Elektrik faturalarına uygulanan TRT payı ve Enerji Fonu kesintilerinin kaldırılmasıyla ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu Son Dakika: Elektrik faturalarına uygulanan TRT payı ve Enerji Fonu kesintilerinin kaldırılmasıyla ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu         
18:25
Son Dakika: Ünlü şair Sezai Karakoç hayatını kaybetti Son Dakika: Ünlü şair Sezai Karakoç hayatını kaybetti         
17:51
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!         
17:30
Canice katledilen kadının kimliği belli oldu! Beraber yaşadığı kişi daha önce öldürmekle tehdit etmiş Canice katledilen kadının kimliği belli oldu! Beraber yaşadığı kişi daha önce öldürmekle tehdit etmiş         
16:32
Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı         
16:00
Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı         
15:52
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir         
14:56
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı         
14:29
Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı         
14:02
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır         
11:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 19:29:34. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere'de kriket oyuncusu Rafiq kulübünde maruz kaldığı ırkçılığı gözyaşlarıyla anlattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement