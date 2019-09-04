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İngiltere'de kurye, girdiği evdeki çinli kadınları ölümüne darp etti

2 saat önce

İngiltere'de kurye, girdiği evdeki Çinli kadınları ölümüne darp ettiİngiltere, (DHA)- İngiltere'de bir kurye, kapısını çaldığı eve girerek içerisinde bulunan Çinli bir aileyi darp etti.

İngiltere'de kurye, girdiği evdeki Çinli kadınları ölümüne darp etti

İngiltere, (DHA)- İngiltere'de bir kurye, kapısını çaldığı eve girerek içerisinde bulunan Çinli bir aileyi darp etti. 3 kadına acımasızca saldıran kuryenin görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca, polis soruşturma başlattı.

Olay, başkent Londra'nın kuzeyindeki Bedfordshire bölgesindeki Luton kentinde meydana geldi. Kurye, kapısını çaldığı eve zorla girdi ve içerideki 3 Çinli kadını acımasızca darp etti.

Evin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kapının çaldığı ve yaşlı kadının acıyla bağırdığı duyuldu. Ardından saldırganın, bilincini kaybeden kadını kolundan tutarak mutfağa sürüklediği; diğer kadını da sürükleyerek zorla mutfağa soktuğu görüldü. O sırada üst katta olan ve çığlıkları duyan üçüncü kadın da aşağıya indi, ancak saldırgan onu da darp etti. Yediği darbe ile merdivenlere oturan üçüncü kadın, tekrar ayağa kalktı, ancak saldırgan kadının suratına sertçe bir yumruk daha attı.

Saldırganın yakalanması için görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyüyen tepkiye, polisten yanıt geldi. Bedfordshire Polisi, 'Soruşturma halen devam ediyor. Bilgisi olan, bu saldırganı taniyan herkesin polise başvurmasını istiyoruz' açıklamasını yaptı.

İngiltere, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:37 Kaynak: DHA
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