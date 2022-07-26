İngiltere'de kuş gribi salgını büyüyor! 3 binden fazla kuşun cansız bedeni bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere'de kuş gribi salgını büyüyor! 3 binden fazla kuşun cansız bedeni bulundu

26.07.2022 11:58
İngiltere'de kuş gribi salgını büyüyor! 3 binden fazla kuşun cansız bedeni bulundu

İngiltere'nin Northumberland kıyılarının karşısında bulunan Farne Adaları'nda yetkililer tarafından yapılan araştırmada 3 binden fazla su kuşunun cansız bedenini bulurken, 10 kat daha fazlasının denize düşmüş olabileceğinden endişe duydukları belirtildi.

İngiltere'nin Farne Adaları'nda kuş gribi nedeniyle hayatını kaybeden 3 binden fazla kuşun cansız bedeni bulundu. Martı, Kuzey sumrusu ve Ustura gagalı da dahil uluslararası öneme sahip 23 türe ev sahipliği yapan Farnes Adaları için çağrıda bulunan National Trust, hükümetin yalnızca "etkisi sınırlı eylemler" yaptığını söyledi.

"KOLONİLERE BU DENLİ ZARAR VEREN BAŞKA BİR KAYIT TOK"

Farne Adaları yerel yönetim görevlilerinden Simon Lee tarafından yapılan açıklamada, "National Trust, 100 yıldan kısa bir süredir Farne Adaları'nı koruyor. Nesli tükenmekte olan su kuşu kolonilerimize bu denli potansiyelde zarar veren herhangi bir kayıt yok" denildi.

"ACİL BİR ULUSAL MÜDAHALE PLANI GEREKİYOR"

National Turst'ın Doğa Koruma Başkanı Ben McCarthy, "Bu felaketin ölçeği, yabani kuşlardaki virüs için acil bir ulusal müdahale planı gerektirmektedir. Bu ölümcül hastalığın İngiltere'deki yabani kuşlarımız üzerindeki etkilerine ilişkin araştırmaları desteklemek, etkin izleme, gözetim ve raporlama sağlamak için de daha koordineli bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Hastalığın kontrolünü sağlamak için açık ve etkili düzenleme eksiklikleri var. İngiltere sularına yeniden göç eden kuşlarla birlikte önümüzdeki aylarda salgının yayılmasını önlemek için acilen önemler geliştirmeliyiz" dedi.

İNSANLAR ÜZERİNDEKİ TEHDİDİ DÜŞÜK

Salgının insanlar üzerindeki tehdidinin düşük olduğunu belirten Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), yine de hasta veya ölü kuşlarla temasta bulunulmaması gerektiğini bildirdi.

YORUMLAR
500
Su kuyusuna düşen 2 köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı Su kuyusuna düşen 2 köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Kaynak: İHA

Northumberland, Kuş Gribi, England, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de kuş gribi salgını büyüyor! 3 binden fazla kuşun cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:58 Afrika ülkesi Zimbabve enflasyonla mücadele için altın para çıkardı
13:57 Yol ortasında çırılçıplak duran adam, görüntülendiğini fark edince panikledi
13:34 Usta oyuncu İlyas Salman: Gerçekten Tanrı varsa beni cehenneme göndermez
13:33 Bodrumspor, Adem Llajic için transfer girişimlerine başladı
13:30 Genç kadın, eski sevgilisi tarafından vurularak öldürüldü
13:23 Yeni doğan kedi, uğursuz ilan edilip odaya kapatıldı
12:52 Boş okul binasının içinde çürümüş erkek cesedi bulundu
12:33 Dünyanın en ilginç hayvanlarından biri Kahramanmaraş'ta görüldü! Yaşamını hiç su içmeden sürdürebiliyor
12:32 Yeğenini çöp dolu eve hapseden kadının ifadesi ortaya çıktı: Annesi olmadığımı öğrenince yemek yemeyi kesti
12:28 ÖTV değiştirme yetkisi Bakanlar Kurulu'ndan alınarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilmişti! CHP iddiasını geri çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 14:05:28. #1.12#
SON DAKİKA: İngiltere'de kuş gribi salgını büyüyor! 3 binden fazla kuşun cansız bedeni bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement