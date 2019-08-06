Son Dakika Haberleri: İngiltere'de kuyumcu soyguncularına böyle direndiler
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İngiltere'de kuyumcu soyguncularına böyle direndiler

3 saat önce

İngiltere'de motosikletlerle bir kuyumcu soymaya gelen hırsızları, yan dükkanın sahibi ve bir minibüs sürücüsü kaçırttı.

İngiltere'de kuyumcu soyguncularına böyle direndiler, System.String[]
İngiltere'de motosikletlerle bir kuyumcu soymaya gelen hırsızları, yan dükkanın sahibi ve bir minibüs sürücüsü kaçırttı.

Olay, Londra'nın kuzeydoğusundaki Essex bölgesinde meydana geldi. 3 motosikletle kuyumcuyu soymaya gelen 4 kasklı soyguncu, motosikletlerinden inerek ellerindeki çekiçlerle kuyumcunun camlarına vurmaya başladı. Olayı fark eden yan dükkandaki kuaför, dükkanının önünde duran levhayı alarak soygunculara fırlattı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, motosikletli soyguncuların aniden kaldırıma çıktığı, soygunculardan birinin motosikletle kuyumcunun kapısından girmeye çalıştığı ve başarısız olduğu görüldü. Ardından ellerindeki çekiçlerle kuyumcunun camlarını kırmaya başlayan soygunculara, yan dükkandaki kuaför, restoran levhasını atarak karşılık verdi. Levhanın kendisine fırlatılmasına öfkelenen soyguncu, kuaför dükkanının da camına çekiçle vurarak camı kırdı. Daha sonra bir başka vatandaş, minibüsü ile kaldırıma girerek soyguncuları def etmeye çalıştı, ancak soygunculardan biri minibüsün de ön camını kırdı. Sonrasında, soyguncular, kapıdan girmeye çalıştıkları motosikleti de geride bırakarak olay yerinden kaçtı.

Yerel medya, soyguncu çetesinin lideri Calvin Brown'un (19) gözaltına alındığını ve çıkarıldığı mahkemede 8 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu. Ayrıca, Brown'un daha önce 5 kez soygundan hapis yattığı belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-Soyguncuların kuyumcunun önüne gelmesi
-Motosikletlerden biriyle kapıdan girmeye çalışmaları
-Çekiçlerle camları kırmaları
-Kuaförün levhayı fırlatma anı
-Soyguncunun kuaför dükkanının camını kırması
-Minibüs sürücüsünün kaldırıma dalması
-Minibüse saldıran soyguncular
-Kaçan soyguncuların görüntüsü


İngiltere, Kuaför, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:18 Kaynak: DHA
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