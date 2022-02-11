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İngiltere'de Lassa ateşi kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Son Dakika

İngiltere'de Lassa ateşi kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti

11.02.2022 20:22
İngiltere'de Lassa ateşi kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti

İngiltere'de hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere'de hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık yetkilileri, Bedfordshire'daki 1 kişinin bu hastalığa yakalandıktan sonra öldüğünü ve ülkede teyit edilen toplam vaka sayısının 3'e yükseldiğini bildirdi.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansından (UKHSA) yapılan açıklamada, "Enfeksiyonlar teyit edilmeden önce vakalarla yakın temasta bulunan kişilere uygun değerlendirme, destek ve tavsiye sağlamak için temasa geçiyoruz. Genel halk için risk çok düşük." ifadesi kullanıldı.

UKHSA, tanımlanan tüm vakaların İngiltere'nin doğusundaki aynı aileden ve yakın zamanda Batı Afrika'ya yapılan seyahatlerle bağlantılı olduğuna işaret etti.

DSÖ'den Lassa ateşine ilişkin açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, Birleşmiş Milletler'in (BM) Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, İngiltere'de bir ailenin üyelerinde Lassa ateşi teşhisi konduğunu duyurdu.

Hastalığa yakalananların yakın zamanda Batı Afrika'dan döndüğü bildirildi.

Bu hastalığın, Lassa virüsünden kaynaklı hemorajik bir hastalık olduğu bilgisini paylaşan Lindmeier, hastalığın yemek veya virüsü taşıyan farelerin idrar ve dışkısı bulaşmış eşyalar aracılığıyla bulaşabileceğinin altını çizdi.

Lindmeier, hastalığın kişiden kişiye de bulaşabileceği uyarısını yaptı ancak sıtmaya yol açan virüsün kolay yayılmadığını kaydetti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) de 8 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ülkede Lassa ateşi salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 40'a yükseldiğini bildirmişti.

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Dünya Sağlık Örgütü, Batı Afrika, England, Lassa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de Lassa ateşi kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Son Dakika


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