İngiltere'de Leicester kenti karantinaya alındı - Son Dakika

İngiltere'de Leicester kenti karantinaya alındı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artış nedeniyle İngiltere'nin Leicester kentinde ticari işletmeler ile okulların kapatılmasına ve gevşeme adımlarının uygulanmamasına karar verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artış nedeniyle İngiltere'nin Leicester kentinde ticari işletmeler ile okulların kapatılmasına ve gevşeme adımlarının uygulanmamasına karar verildi.

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Sağlık Bakanı Matt Hancock, parlamentoda yaptığı açıklamada, kentteki vakaların ülke genelinde son haftalarda görülen vakaların yüzde 10'unu oluşturduğunu söyledi.

Yerel yetkililerle görüştükten sonra "bazı zor ama önemli kararlar" aldıklarını belirten Hancock, salı gününden itibaren zorunlu olmayan perakende mağazalarının, perşembe gününden itibaren de okulların kapatılacağını açıkladı.

Bakan Hancock, ayrıca ülke genelinde 4 Temmuz'da kaldırılacak bazı önlemlerin kentte uygulanmaya devam edeceğini söyledi.

Leicester sakinlerini evde kalmaya, kent içi ve dışı seyahatler yapmamaya çağıran Hancock, "Sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını yakından izleyeceğiz ve gerek duyarsak daha fazla adım atacağız." diye konuştu.

Başkent Londra'nın yaklaşık 160 kilometre kuzeyinde yer alan 400 bin nüfuslu Leicester kentinde son 2 haftada 866 vaka görüldüğü, salgın süresince kaydedilen toplam vaka sayısının ise 2 bin 987 olduğu belirtiliyor.

Gevşeme adımları askıya alındı

Kovid-19 nedeniyle 43 bin 550 kişinin öldüğü İngiltere, can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da 1'inci, dünyada ABD ve Brezilya'dan sonra 3'üncü sırada yer alıyor.

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların da işbaşı yapmalarına izin verilmişti.

Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılması ve profesyonel spor müsabakalarının başlaması, 15 Haziran'da da tüm perakende mağazalarının açılması kararlaştırılmıştı.

Üçüncü aşamada da 4 Temmuz'dan itibaren restoranlar, barlar, oteller, kuaförler, sinemalar, ibadet yerleri, müzeler, kütüphaneler ve galerilerin yeniden açılacağı duyurulmuştu.

İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 00:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de Leicester kenti karantinaya alındı - Son Dakika

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