İngiltere'de liderlik yarışı başladı
5 saat önce
İktidardaki Muhafazakar Partinin yeni liderini temmuz ayı sonundan önce seçmesi bekleniyor.
İktidardaki Muhafazakar Partinin yeni liderini temmuz ayı sonundan önce seçmesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 07:48
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