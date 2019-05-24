Son Dakika Haberleri: İngiltere'de liderlik yarışı başladı

İngiltere'de liderlik yarışı başladı

5 saat önce

İktidardaki Muhafazakar Partinin yeni liderini temmuz ayı sonundan önce seçmesi bekleniyor.

İngiltere'de liderlik yarışı başladı, System.String[]
İktidardaki Muhafazakar Partinin yeni liderini temmuz ayı sonundan önce seçmesi bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 07:48 
Ekonomi
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