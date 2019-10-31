Son Dakika Haberleri: İngiltere'de Loris Karius tepkisi!
Son Dakika Spor İngiltere'de Loris Karius tepkisi!

İngiltere'de Loris Karius tepkisi!

6 dakika önce

Spor Arena Dış Haber | Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'ın kiralık sözleşmesinin Ocak ayında feshedilip, Liverpool'a döneceği iddia edilmişti.

İngiltere'de Loris Karius tepkisi!, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'ın kiralık sözleşmesinin Ocak ayında feshedilip, Liverpool'a döneceği iddia edilmişti.


İngiliz basınında çıkan bu haber geniş yankı uyandırırken Liverpool taraftarları, Karius'u istemediklerini sert bir şekilde gösterdi.


Sosyal medyada tepkilerini ortaya koyan Liverpool taraftarı, Karius'u Liverpool'da görmek istemediklerini belirtti.


Liverpool'da Alisson ve Adrian, kaleyi koruyorlar. Karius, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda da kariyerine Liverpool'da devam edebileceğini vurgulamıştı.


Loris Karius, Liverpool, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ta sır ölüm! Bir vatandaş, yolda yürürken fenalaşarak hayatını kaybetti
Beşiktaş'ta Talisca için düğmeye basıldı Donk, Babel ve Lemina'nın dansözlerle eğlendiği görüntüler Fatih Terim'i çılgına çevirdi Dansözlerle eğlenen Babel, Donk ve Lemina'ya ceza verilmeyecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 11:18:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiltere'de Loris Karius tepkisi!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]