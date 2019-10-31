İngiltere'de Loris Karius tepkisi!

Spor Arena Dış Haber | Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'ın kiralık sözleşmesinin Ocak ayında feshedilip, Liverpool'a döneceği iddia edilmişti.



İngiliz basınında çıkan bu haber geniş yankı uyandırırken Liverpool taraftarları, Karius'u istemediklerini sert bir şekilde gösterdi.



Sosyal medyada tepkilerini ortaya koyan Liverpool taraftarı, Karius'u Liverpool'da görmek istemediklerini belirtti.



Liverpool'da Alisson ve Adrian, kaleyi koruyorlar. Karius, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda da kariyerine Liverpool'da devam edebileceğini vurgulamıştı.



