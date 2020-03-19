İngiltere'de maçlar, corona virüs nedeniyle 30 Nisan'a kadar ertelendi! - Son Dakika
Son Dakika Spor İngiltere'de maçlar, corona virüs nedeniyle 30 Nisan'a kadar ertelendi! - Son Dakika Spor

İngiltere'de maçlar, corona virüs nedeniyle 30 Nisan'a kadar ertelendi!

7 saat önce

İngiltere Premier League ve İngiltere Futbol Federasyonuna bağlı diğer liglerin 30 Nisan'a kadar başlamayacağı açıklandı.

İngiltere'de maçlar, corona virüs nedeniyle 30 Nisan'a kadar ertelendi!, System.String[]

İngiltere Premier League ve İngiltere Futbol Federasyonuna bağlı diğer liglerin 30 Nisan'a kadar başlamayacağı açıklandı.


Corona virüs nedeniyle İngiltere'de 30 Nisan'a kadar maç oynanmayacak.


Daha önce alınan erteleme tarihi 4 Nisan olarak açıklanmıştı.


Açıklamada, UEFA'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı erteleme kararına boş takvim oluşturulması için destek verildiği duyuruldu.


Koronavirüs, İngiltere, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:21 

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