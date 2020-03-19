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İngiltere'de maçlar, corona virüs nedeniyle 30 Nisan'a kadar ertelendi!
7 saat önce
İngiltere Premier League ve İngiltere Futbol Federasyonuna bağlı diğer liglerin 30 Nisan'a kadar başlamayacağı açıklandı.
İngiltere Premier League ve İngiltere Futbol Federasyonuna bağlı diğer liglerin 30 Nisan'a kadar başlamayacağı açıklandı.
Corona virüs nedeniyle İngiltere'de 30 Nisan'a kadar maç oynanmayacak.
Daha önce alınan erteleme tarihi 4 Nisan olarak açıklanmıştı.
Açıklamada, UEFA'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı erteleme kararına boş takvim oluşturulması için destek verildiği duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:21
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