İngiltere'de mağazalar 3 ay aradan sonra yeniden açıldı (2) - Son Dakika
İngiltere'de mağazalar 3 ay aradan sonra yeniden açıldı (2)
Açılan mağazalardan detaylar Sosyal mesafe kurallarına göre sıra bekleyen vatandaşlar LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 3 aydır kapalı olan mağazalar yeniden açıldı.
Açılan mağazalardan detaylar
Sosyal mesafe kurallarına göre sıra bekleyen vatandaşlar
LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 3 aydır kapalı olan mağazalar yeniden açıldı.
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15.06.2020 23:04:49. #1.13#
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