İngiltere'de mağazalar ve berberler 12 Nisan'da yeniden açılacak - Son Dakika

İngiltere'de mağazalar ve berberler 12 Nisan'da yeniden açılacak

05.04.2021 22:37
İngiltere'de mağazalar ve berberler 12 Nisan'da yeniden açılacak, System.String[]

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının hafifletilmesi kapsamında ülkede 12 Nisan'dan itibaren mağazalar, berberler ve spor salonları gibi işletmelerin yeniden açılacağı duyuruldu.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının hafifletilmesi kapsamında ülkede 12 Nisan'dan itibaren mağazalar, berberler ve spor salonları gibi işletmelerin yeniden açılacağı duyuruldu.

İngiltere Başkakanı Boris Johnson, kabine toplantısı sonrası Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da baş tıp görevlisi Prof. Chris Whitty ve hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance ile basın toplantısı düzenledi.

Ülkede vaka ve ölü sayılarının düşmeye devam ettiğini, Ulusal Sağlık Servisi (NHS) üzerindeki baskının ortadan kalktığını ve aşılamada başarılı olduklarını kaydeden Johnson, sahip oldukları veriler doğrultusunda daha önce kısıtlamaların hafifletilmesine ilişkin açıkladıkları 4 aşamalı planın ikinci aşamasına geçilmesi yönünde karar aldıklarını açıkladı.

Johnson, salgının yayılımını engellemek için başlattıkları yaygın test programı kapsamında ülkedeki herkese haftada 2 kez hızlı Kovid-19 testi sunacaklarını, vatandaşların bu testlere eczanelerle sağlık merkezlerinde ulaşabileceklerini kaydetti.

Test, aşı ve hastalığı geçirilip geçirilmediğine ilişkin bilgilerin yer aldığı "Kovid-19 pasaportu"na ilişkin çalışmaların devam ettiğini aktaran Johnson, uluslararası seyahatlere 17 Mayıs'tan sonra izin verilebileceğini ancak bu konuda kesin bir karar vermek için erken olduğunu belirtti.

Whitty ise aşılama programında "başarılı" olduklarına işaret ederek ülkede Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısının 31 milyon 581 bin 623'e yükseldiğini, bunun yetişkin nüfusun yüzde 60'ına denk geldiğini kaydetti.

Aşının ikinci dozunu olanların sayısının 5 milyon 432 bin 126'ya ulaştığını aktaran Whitty, aşı yaptıran 80 yaşın üstündekilerde hastaneye yatış oranında yüzde 80 azalma görüldüğü bilgisini paylaştı.

Önlemlerin hafifletilmesinde 2 aşama

Hükümetin açıkladığı plana göre, 12 Nisan'da uygulamaya girecek ikinci aşamada berberler, mağazalar, kütüphaneler yeniden açılacak.

Spor salonları ve kapalı yüzme havuzları, hayvanat bahçeleri, kütüphaneler ve açık alana sahip eğlence mekanları yeniden faaliyet gösterecek.

Restoran ve barların açık hava ortamlarında müşterilerine servis yapmasına izin verilecek.

Aynı hane üyeleri ülke içinde birlikte seyahat edebilecek ve aynı mekanda konaklayabilecek.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan, Kovid-19 kaynaklı vaka ve ölü sayılarının düşmeye devam ettiği ülkede, son 24 saatte 10 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 126 bin 862'ye yükseldi.

Son 24 saatte 2 bin 762 yeni vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı da 4 milyon 362 bin 150'ye ulaştı.

Boris Johnson, Başbakanlık, England, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de mağazalar ve berberler 12 Nisan'da yeniden açılacak - Son Dakika


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