Son Dakika Haberleri: İngiltere'de mahkeme, erkek olan trans bireyin ailevi statüsünün "annelik" olduğuna hükmetti
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İngiltere'de mahkeme, erkek olan trans bireyin ailevi statüsünün "annelik" olduğuna hükmetti

1 saat önce

İngiltere Yüksek Mahkemesi, kadın olarak dünyaya gelen ve daha sonra erkek olan transseksüel bir bireyin, sahip olduğu çocuğun "annesi" olarak kabul edilmesi gerektiğine hükmetti.

İngiltere'de mahkeme, erkek olan trans bireyin ailevi statüsünün

İngiltere Yüksek Mahkemesi, kadın olarak dünyaya gelen ve daha sonra erkek olan transseksüel bir bireyin, sahip olduğu çocuğun "annesi" olarak kabul edilmesi gerektiğine hükmetti.


İngiltere'de Yüksek Mahkeme çarşamba günü, çocuk sahibi olan trans bireylerin yasal statüsünü etkileyecek bir karara imza attı.

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İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:30 
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