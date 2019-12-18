İngiltere'de mahkemelere Avrupa Adalet Divanı kararlarını reddetme yetkisi verilecek - Son Dakika
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İngiltere'de mahkemelere Avrupa Adalet Divanı kararlarını reddetme yetkisi verilecek

6 saat önce

İngiltere'de hükümetin Brexit'in ardından mahkemelere Avrupa Adalet Divanı kararlarını reddetme yetkisi verecek bir düzenleme yapacağı bildirildi.

İngiltere'de mahkemelere Avrupa Adalet Divanı kararlarını reddetme yetkisi verilecek, System.String[]

İngiltere'de hükümetin Brexit'in ardından mahkemelere Avrupa Adalet Divanı kararlarını reddetme yetkisi verecek bir düzenleme yapacağı bildirildi.

Bir Başbakanlık Sözcüsü, yaptığı açıklamada, daha önce sadece Yüksek Mahkeme'ye bu yetkinin tanındığına dikkati çekti.

Yeni yasal düzenlemeyle alt mahkemelere de yetki verileceğini kaydeden Sözcü, "Bu, yasal bir tıkanıklıkla karşı karşıya kalmamızı ve istemsiz olarak AB kararlarına yıllarca tabi olmamızı önleyecek önemli bir değişiklik. Yasalarımızın kontrolünü geri alacağız ve kendimizi AB hukukundan kurtaracağız." dedi.

12 Aralık'ta yapılan erken genel seçimden zaferle çıkan Başbakan Boris Johnson'ın Brexit anlaşmasını cuma günü parlamentoya sunması bekleniyor.

Eski Başbakan Theresa May, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından mevcut Avrupa içtihat hukukunu İngiliz hukukuna aktarmayı kabul etmişti. İlgili düzenlemede sadece Yüksek Mahkeme kapsam dışında tutulmuştu.

İngiltere, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 06:12 Kaynak: AA
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