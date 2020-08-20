İngiltere'de 'maske tak' uyarısına yumruklu yanıt - Son Dakika

İngiltere'de 'maske tak' uyarısına yumruklu yanıt

İngiltere, (DHA)- İngiltere'nin başkenti Londra'daki metro istasyonunda bir yolcu, istasyon görevlilerini uyaran bir kişi, o sırada oradan geçen ve maske takmayan başka bir yolcu tarafından darp edildi. O anlar kameralara yansırken; polisin soruşturma başlattığı aktarıldı.

Başkent Londra'daki Clapham Metro İstasyonu'nda William adlı bir yolcu, maske takmayan istasyon görevlisiyle tartışmaya başladı. William, o sırada oradan geçen ve maske takmayan diğer yolcuya, 'Sen de maske takmıyorsun' diye uyardı. Maskesiz yolcu, 'Bu seni ilgilendirmez' diyerek William'a sertçe yumruk atıp, onu bayılttı. Kanlar içerisinde yerde yatan William ve maskesiz yolcunun yumruk atma anları ise William'ın arkadaşı tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.