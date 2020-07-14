İngiltere'de maske takmayanlara para cezası verilecek - Son Dakika

İngiltere'de maske takmayanlara para cezası verilecek

İngiltere'de korona virüsün yayılmasının önlenmesi için 24 Temmuz'dan itibaren mağazalarda ve süpermarketlerde maske takmak zorunlu hale geliyor.

İngiltere'de korona virüsün yayılmasının önlenmesi için 24 Temmuz'dan itibaren mağazalarda ve süpermarketlerde maske takmak zorunlu hale geliyor. Maske takma zorunluluğunu ihlal edenler ise 100 sterlin para cezası ile karşı karşıya kalacak.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson geçen hafta yaptığı açıklamada, yüz kapamalarının yaygınlaşması için daha sıkı kurallara ihtiyaç duyulabileceğini söylemişti. Pazartesi günü Başbakanlık Ofisi Sözcüsünün yaptığı açıklamada, Basbakan Johnson'ın insanların dükkanlarda yüz kapamaları giymesi gerektiğini belirttiğini ve bunun 24 Temmuz'dan itibaren zorunlu hale getireceğini kaydedildi. 15 Haziran'dan bu yana toplu taşıma araçlarında ve taksilerde yüz kapatmaları zorunlu iken yapılan yeni duyuru ile İngiltere'de mağaza ve süpermarketlerde yüzün kapatılması 24 Temmuz'dan itibaren zorunlu hale gelecek. Kurallara göre yüzün cerrahi maske ile örtülmesi zorunlu tutulmuyor. Atkı, şal gibi giysilerle de yüzün kapatılması yeterli olacak.


Yüzü kapamayanlar toplu taşıma araçlarında yüzlerini örtmeyen insanlar için uygulanan mevcut para cezalarına uygun olarak 100 sterline kadar para cezası ile karşı karşıya kalacak. Eğer para cezası 14 gün içinde ödenirse bu tutar 50 sterline düşecek. 11 yaşın altındaki çocuklar ve engelli insanlar bu uygulamadan muaf tutulacak.


İşçi Partisi Johnson'ın hükümetini İngiltere'de daha erken hareket etmediği için eleştirirken bu kararın açıklanmasından 11 gün sonra uygulamaya geçecek olmasını sorguladı. Kararın daha önceden alınması gerektiğini vurgulayan İşçi Partisi, "yine geç alınmış bir karar" diyerek eleştiride bulundu. - MANCHESTER

İngiltere, Sterlin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'de maske takmayanlara para cezası verilecek - Son Dakika
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