İngiltere'de maymun çiçeği vaka sayısı 56'ya çıktı - Son Dakika
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İngiltere'de maymun çiçeği vaka sayısı 56'ya çıktı

23.05.2022 20:30
İngiltere'de maymun çiçeği vaka sayısı 56'ya çıktı

İngiltere'de yeni 36 maymun çiçeği vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 56'ya yükseldi.

İngiltere'de yeni 36 maymun çiçeği vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 56'ya yükseldi.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansının açıklamasında, yeni 36 vaka ile toplam sayısının 56'ya çıktığı belirtildi.

Virüsün genellikle insanlar arasında kolayca yayılmadığı ancak kişiden kişiye yakın temas veya maymun çiçeği olan bir kişinin kullandığı giysiler, yatak takımları veya mutfak eşyalarıyla bulaşabileceği vurgulanan açıklamada, "Mevcut salgın önemli ve endişe verici olsa da İngiltere nüfusu için risk düşük olmayı sürdürüyor." ifadesi yer aldı.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, teyit edilmiş vakalarla temaslı olduğu düşünülen kişilerden 21 güne kadar evde kendilerini izole etmeleri tavsiyesinde bulunmuştu.

Avrupa Birliği'nin Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ise 15-23 Mayıs'ta Avrupa Birliği üyesi 8 ülkede 85 kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildiğini bildirmişti.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken, Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

YORUMLAR
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DSÖ: Şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakası doğrulandı DSÖ: Şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakası doğrulandı İngiltere Başbakanı Johnson'ın babası, AB ile bağını korumak için Fransız vatandaşı oldu İngiltere Başbakanı Johnson'ın babası, AB ile bağını korumak için Fransız vatandaşı oldu
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Batı Afrika, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de maymun çiçeği vaka sayısı 56'ya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'de maymun çiçeği vaka sayısı 56'ya çıktı - Son Dakika
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