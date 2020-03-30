İngiltere'de McCallum MI5'ın yeni başkanı olarak atandı - Son Dakika

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İngiltere'de McCallum MI5'ın yeni başkanı olarak atandı
6 saat önce
İngiltere'de Ken McCallum iç istihbarat servisi MI5'ın yeni başkanı olarak atandı.
İngiltere'de Ken McCallum iç istihbarat servisi MI5'ın yeni başkanı olarak atandı.
İngiltere iç istihbarat servisi MI5'in yeni başkanı belli oldu. İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel bugün yaptığı açıklamada, Ken McCallum'un MI5 başkanı olarak atandığını duyurdu.
Ken McCallum, emekliye ayrılacak olan MI5 Başkanı Andrew Parker'dan Nisan ayının sonunda görevi devralacak.
Ken McCallum, 25 yıl boyunca MI5'da görev yapmıştı. - LONDRA
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 02:30 Kaynak: İHA
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