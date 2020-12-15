İngiltere'de meteor yağmuru, izleyenleri büyüledi - Son Dakika

İngiltere'de meteor yağmuru, izleyenleri büyüledi

15.12.2020 20:56
İngiltere'de meteor yağmuru, izleyenleri büyüledi, System.String[]

İngiltere'de 2020 yılının son meteor yağmuru olan Geminid (ikizler) meteor yağmuru, izleyenleri büyüledi.

İngiltere'de 2020 yılının son meteor yağmuru olan Geminid (ikizler) meteor yağmuru, izleyenleri büyüledi. Geminid meteor yağmurları, her yıl Aralık ayının ortalarında görülüyor ve tutkunları tarafından yakından takip ediliyor.

Aralık ayının ortalarında her yıl medyana gelen Geminid meteor yağmuru, geçen Pazar günü tutkunları tarafından yakından takip edildi. 2020 yılının son meteor yağmuru olarak bilinen Geminid meteor yağmuru, izleyenlere görsel şölen sundu.

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İngiltere'de meteor yağmuru, izleyenleri büyüledi - Son Dakika


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