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İngiltere'de milletvekillerinin ücretli siyasi danışman olması yasaklanacak - Son Dakika

İngiltere'de milletvekillerinin ücretli siyasi danışman olması yasaklanacak

16.11.2021 20:38
İngiltere'de milletvekillerinin ücretli siyasi danışman olması yasaklanacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, lideri olduğu Muhafazakar Partiye yönelik tepkilerin ardından milletvekillerinin ücretli siyasi danışmanlar veya lobiciler olarak görev almasını yasaklayan yasa önerisinde bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, lideri olduğu Muhafazakar Partiye yönelik tepkilerin ardından milletvekillerinin ücretli siyasi danışmanlar veya lobiciler olarak görev almasını yasaklayan yasa önerisinde bulundu.

Johnson, Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle'a yazdığı mektupta, yasa önerisinin detaylarına yer verdi.

Mektupta Johnson, "kendi seçmenlerine karşı görevlerini ihmal eden ve başka çıkarlara öncelik veren milletvekillerinin soruşturulmalarını ve mevcut disiplin kurumları tarafından uygun şekilde cezalandırılmalarını" sağlayacaklarını belirtti.

Başbakan, "milletvekillerinin ücretli siyasi danışmanlar veya lobiciler olarak hareket ederek konumlarını kötüye kullanmalarını da yasaklayacaklarını" vurguladı.

Milletvekilleriyle ilgili düzenlemeyi değiştirmenin "haklı olarak Parlamentoyu ilgilendiren bir konu" olduğunu kaydeden İngiliz Başbakan, ancak bunun "parlamenterlerin ve halkın güvenini kazanabilecek uygulanabilir bir yaklaşım" olacağını da ifade etti.

Johnson'ın adımı, Muhafazakar Partinin lobicilik kurallarını ihlal etmekle suçlanan üyesi Owen Paterson'ın disipline sevk edilmesini önlemesine gösterilen tepkilerden sonra geldi.

Tepkiler sonrası geri adım atmak zorunda kalan Johnson, yeniden bir oylama yapılmasını kabul ederken, Owen Paterson da bu oylama öncesi milletvekilliğinden istifa etmişti.

Ayrıca ana muhalefetteki İşçi Partisi de milletvekillerinin ücretli danışmanlık veya yöneticilik yapmasını yasaklayacak bir düzenleme teklifinde bulunmuştu.

Yarın yapılacak oylamada Johnson ya İşçi Partisinin teklifini desteklemek zorunda kalacaktı ya da ihlalleri ciddiye almamakla suçlanacaktı. Ancak Başbakan, son adımıyla böylesine bir durumun önüne geçmiş oldu.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de milletvekillerinin ücretli siyasi danışman olması yasaklanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'de milletvekillerinin ücretli siyasi danışman olması yasaklanacak - Son Dakika
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