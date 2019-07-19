Son Dakika Haberleri: İngiltere'de modifiyeli otomobil etkinliğinde kaza: 16 yaralı
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İngiltere'de modifiyeli otomobil etkinliğinde kaza: 16 yaralı

1 saat önce

İngiltere'de modifiyeli otomobiller ile düzenlenen bir etkinlikte meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı.

İngiltere'de modifiyeli otomobil etkinliğinde kaza: 16 yaralı, System.String[]
İngiltere'de modifiyeli otomobiller ile düzenlenen bir etkinlikte meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı. Otomobillerden biri çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak kalabalığın arasına daldı.

Kaza, Londra'nın kuzeyindeki Stevenage bölgesindeki Mokswood otoyolunda yerel saatle 21.45 sıralarında meydana geldi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, otoyola soldan giriş yapan bir otomobile aynı şeritten hızla gelen diğer otomobilin çarptığı, ardından yol kenarında bulunan kalabalığın panik yaşadığı görüldü.

Yerel medya, çarpışma sonucu otomobillerden birinin kontrolden çıkarak, yol kenarında etkinliği izleyen kişilerin arasına daldığını ve 16 kişinin yaralandığını duyurdu. Kazada yaralananların bir kısmının durumunun ise ağır olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-Kaza anına dair görüntüler
-Etkinliği izleyen insanlar


İngiltere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:50 Kaynak: DHA
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