Son Dakika Haberleri: İngiltere'de modifiyeli otomobil etkinliğinde kaza: 16 yaralı
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İngiltere'de modifiyeli otomobil etkinliğinde kaza: 16 yaralı

1 saat önce

KAZA, Londra'nın kuzeyindeki Stevenage bölgesindeki Mokswood otoyolunda yerel saatle 21.45 sıralarında meydana geldi.

İngiltere'de modifiyeli otomobil etkinliğinde kaza: 16 yaralı, System.String[]
KAZA, Londra'nın kuzeyindeki Stevenage bölgesindeki Mokswood otoyolunda yerel saatle 21.45 sıralarında meydana geldi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, otoyola soldan giriş yapan bir otomobile aynı şeritten hızla gelen diğer otomobilin çarptığı, ardından yol kenarında bulunan kalabalığın panik yaşadığı görüldü.

BAZILARININ DURUMU AĞIR

Yerel medya, çarpışma sonucu otomobillerden birinin kontrolden çıkarak, yol kenarında etkinliği izleyen kişilerin arasına daldığını ve 16 kişinin yaralandığını duyurdu. Kazada yaralananların bir kısmının durumunun ise ağır olduğu belirtildi.
Londra, Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:57 
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