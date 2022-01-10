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İngiltere'de monarşinin kaldırılması için kampanya başlatılacak - Son Dakika

İngiltere'de monarşinin kaldırılması için kampanya başlatılacak

10.01.2022 18:43
İngiltere'de monarşinin kaldırılması için kampanya başlatılacak

İngiltere'de monarşi karşıtı "Republic" (Cumhuriyet) adlı grup, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yıl dönümünde, monarşinin kaldırılması için kampanya başlatacaklarını açıkladı.

İngiltere'de monarşi karşıtı "Republic" (Cumhuriyet) adlı grup, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yıl dönümünde, monarşinin kaldırılması için kampanya başlatacaklarını açıkladı.

Ülkede monarşinin son bulması yönünde kampanyalar yürüten grubun yaptığı açıklamada, monarşiye son verilmesi çağrısında bulunuldu ve "70 Yıl Daha İstemiyoruz" kampanyası başlatılacağı bildirildi.

Kampanyanın, haziranda Kraliçe'nin tahta çıkışının 70. yılı olarak adlandırılan "Platin Yıl Dönümü" kutlamaları sırasında yapılacağı belirtildi.

"Monarşinin ülkeye neye mal olduğuna mantıklı şekilde bakmanın zamanı geldi"

Grup adına açıklama yapan Graham Smith, sessiz bir azınlık Kraliçe'nin 70 yıllık saltanatını kutlamak isteyecek olsa da herkesin geleceğe bakmaya başlaması gerektiğini belirterek İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın geleceğinin de iyi olmadığını ve buna karşı demokratik bir alternatifin olduğunu kaydetti.

Charles'ın ülkenin sunabileceği en iyi kişi olmadığını vurgulayan Smith, "Bir ulus olarak devlet başkanımızı seçme konusunda oldukça yetenekli olduğumuzu kabul etmenin zamanı geldi. Turizm, istikrar ve kraliyetlere yönelik geniş çapta ilgi hakkında saçma argümanları reddetmenin ve monarşinin gerçekte ne olduğuna, ülkeye gerçekten neye mal olduğuna daha mantıklı şekilde bakmanın zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Smith, bu maliyetin, sadece finansal değil, İngiliz demokrasisine, vatandaş olarak statülerine ve ilkelerine bir maliyeti olduğunun altını çizerek "Sadece 12 ay içinde Kraliyet ailesi ırkçılık, iklim değişikliği ikiyüzlülüğü, kamu fonlarının kötüye kullanılması ve Prens Andrew'u adaletten korumak dahil çeşitli şeylerle suçlandı." ifadesini kullandı.

-"Monarşi, demokratik ilkelerimize aykırıdır ve yozlaşmıştır"

Monarşinin, devam etmeyi hak etmeyen eski püskü bir kurum olduğunu dile getiren Smith, "(Monarşi) Milletimizin derinden sahip olduğu demokratik ilkelerine aykırıdır, yozlaşmış ve gizlidir ve İngiliz demokrasisi için kötüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Graham Smith, şimdi demokratik, monarşisiz bir geleceğe bakmanın zamanı geldiğini ifade etti.

Kraliçe Elizabeth, İngiltere tarihinin en uzun süre tahta kalan hükümdarı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in, tahttaki 65. yılı "Safir Yıl Dönümü" adı altında 2017'de, 60. yılı "Pırlanta Yıl Dönümü" adıyla 2012'de, tahttaki 50. yılı "Altın Yıl Dönümü" adıyla 2002'de ve 25. yılı ise "Gümüş Yıl Dönümü" adıyla 1977'de kutlanmıştı.

Birleşik Krallık'ta en uzun süreli monark olan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 2015'te 89 yaşındayken büyükannesi Kraliçe Victoria'nın en uzun süre tahtta kalma rekorunu kırmıştı.

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Graham Smith, Cumhuriyet, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de monarşinin kaldırılması için kampanya başlatılacak - Son Dakika


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