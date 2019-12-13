İngiltere'de Muhafazakar Parti 2 yıl aradan sonra tek başına iktidar - Son Dakika
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İngiltere'de Muhafazakar Parti 2 yıl aradan sonra tek başına iktidar

7 saat önce

İngiltere'de dün yapılan erken genel seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre, Muhafazakar Parti lideri Boris Johnson 2 yıl aradan sonra tek başına iktidar oldu.

İngiltere'de Muhafazakar Parti 2 yıl aradan sonra tek başına iktidar, System.String[]

İngiltere'de dün yapılan erken genel seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre, Muhafazakar Parti lideri Boris Johnson 2 yıl aradan sonra tek başına iktidar oldu.


İngiltere'de dün yapılan erken genel seçimlerde yerel saatle 22.00 (TSİ 01.00) itibariyle sandıklar kapandı. İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler bölgelerinde toplamda 46 milyon seçmen oy kullandı. Sandıklarda yapılan sayımların kesin olmayan sonuçlarına göre, Muhafazakar Parti 2017 seçimlerinden sonra 50 milletvekili artırarak 368 sandalyeye ulaştı. İşçi Partisi 191, Liberal Demokratlar 13, İskoçya Ulusal Partisi 55 sandalye kazandı. Yeşiller Partisi'nin ise 1 sandalyeye ulaşması öngörülürken, Plaid Cymru Partisi 3 sandalye kaybetti. Nihai seçim sonucunun bugün öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor.


İngiltere'de bir partinin tek başına hükümet kurabilmesi için 326 sandalyeye ulaşması gerekirken, ilk açıklanan sonuçlara göre Boris Johnson'ın liderliğindeki Muhafazakar Parti salt çoğunluğu sağlayarak tek başına iktidar oldu.


Boris Johnson'dan ilk açıklama


İlk gelen sonuçlara göre seçimi 86 sandalye önde götüren Muhafazakar Partisi lideri Boris Johnson, ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Johnson, "Ülke genelinde oy veren, gönüllü olan, aday olan herkese teşekkür ederiz. Dünyanın en büyük demokrasisinde yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - LONDRA

İngiltere, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:39 Kaynak: İHA
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