İngiltere'de Muhafazakar Parti liderlerinin katıldığı TV yayını, sunucunun bayılması sonrası kesildi - Son Dakika
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İngiltere'de Muhafazakar Parti liderlerinin katıldığı TV yayını, sunucunun bayılması sonrası kesildi

26.07.2022 22:09
İngiltere'de Muhafazakar Parti liderlerinin katıldığı TV yayını, sunucunun bayılması sonrası kesildi

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği için yarışan Dışişleri Bakanı Liz Truss ve eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın katıldığı TV yayını, sunucunun bayılmasının ardından kesildi.

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği için yarışan Dışişleri Bakanı Liz Truss ve eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın katıldığı TV yayını, sunucunun bayılmasının ardından kesildi.

Talk TV kanalına konuk olan Sunak ve Truss, seçimler öncesi ikinci kez canlı yayında karşı karşıya geldi.

Truss'ın söz aldığı sırada sunucunun bayılması üzerine yayın kesildi.

Yayının kesilmesinden hemen önce Truss'ın "Aman Tanrım" dediği anlara ilişkin görüntüler kameralara yansıdı.

Talk TV yayının kesilmesinin ardından Twitter hesabından, programda "sağlık sorunu" yaşandığı, bunun bir güvenlik sorunu olmadığı ve adayların iyi durumda olduğu bilgisini paylaştı.

Kanal, sunucunun sağlık durumunun iyi olduğunu ancak tıbbi tavsiyeler doğrultusunda yayına devam etmeme kararı aldıklarını bildirdi.

Adaylar, 7 Temmuz'da Muhafakar Parti liderliğinden istifa eden Boris Johnson'ın yerini almak için mücadele veriyor.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Rishi Sunak, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de Muhafazakar Parti liderlerinin katıldığı TV yayını, sunucunun bayılması sonrası kesildi - Son Dakika

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