İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği için yarışan Truss ve Sunak seçim vaatlerinde bulundu - Son Dakika
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İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği için yarışan Truss ve Sunak seçim vaatlerinde bulundu

23.07.2022 14:32
İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği için yarışan Truss ve Sunak seçim vaatlerinde bulundu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından parti liderliği için yarışan eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Dışişleri Bakanı Liz Truss seçim vaatlerine yönelik açıklamalarda bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından parti liderliği için yarışan eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Dışişleri Bakanı Liz Truss seçim vaatlerine yönelik açıklamalarda bulundu.

İngiltere'deki televizyon ağı ITV'nin haberine göre, İngiltere'nin eski başbakanlarından Margaret Thatcher'ın doğduğu kasaba olan Grantham'da yaptığı konuşmada Sunak, Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) geliştirilmesi ve sağlık sisteminde meydana gelen yığılmaların önüne geçilmesi için mücadele vereceğini belirtti.

Bu ayın başında yayımlanan verilere göre, tedavi için bekleyen hasta sayılarının artması ve ambulans ile müdahale süresinin uzaması İngiltere'nin sağlık sisteminde ciddi sıkıntılar yaşandığını ortaya koydu.

NHS'nin daha verimli bir işleyişe koyulmasının "bir numaralı önceliği" olduğunu ifade eden Sunak, açıkladığı 5 maddelik eylem planında, sağlık sistemindeki yığılmalarla başa çıkmak için bir görev timi oluşturacağını ve bekleyen hasta listelerinin 1 ay içinde denetleneceğini bildirdi.

Sunak ayrıca, hastaneler dışında teşhis ve tedavi merkezi olarak işletilen kurumların sayısını 2024 yılı ilkbaharına kadar 200'e çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Truss ise dün yaptığı seçim kampanyasında, Brexit sonrası Avrupa Birliği (AB) düzenlemelerinin karara bağlanması için bir "son tarih" belirleyeceğini ve söz konusu düzenlemelerin İngiltere'nin büyümesine katkı sağlayıp sağlamadığını gözden geçireceğini kaydetti.

Muhafazakar Parti liderliği için 20 Temmuz'da yapılan oylamada Sunak 137, Truss ise 113 oy almıştı.

Partinin yeni lideri 5 Eylül'de belli olacak

Liderlik yarışında son iki adayın belirlenmesinin ardından parti üyelerinin oy kullanması bekleniyor.

Ülke çapında yaklaşık 160 bin Muhafazakar Parti üyesi, yeni başbakanı ve partinin yeni liderini sona kalan iki aday arasından seçecek.

Oylamanın ardından Johnson sonrası partinin yeni lideri ve Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın yeni sakini 5 Eylül'de açıklanacak.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Boris Johnson, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği için yarışan Truss ve Sunak seçim vaatlerinde bulundu - Son Dakika

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