Son Dakika Haberleri: İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Jonson ülkenin yeni başbakanı oldu
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İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Jonson ülkenin yeni başbakanı oldu

1 saat önce

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Jonson ülkenin yeni başbakanı oldu.

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Jonson ülkenin yeni başbakanı oldu, System.String[]
İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Jonson ülkenin yeni başbakanı oldu
İngiltere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:05 Kaynak: AA
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