İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Jonson ülkenin yeni başbakanı oldu
1 saat önce
İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Jonson ülkenin yeni başbakanı oldu.
İngiltere Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:05 Kaynak: AA
'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Jonson ülkenin yeni başbakanı oldu
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