İngiltere'de Muhafazakar Parti liderlik yarışında eski Maliye Bakanı Sunak önde - Son Dakika
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İngiltere'de Muhafazakar Parti liderlik yarışında eski Maliye Bakanı Sunak önde

13.07.2022 20:07
İngiltere'de Muhafazakar Parti liderlik yarışında eski Maliye Bakanı Sunak önde

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından parti milletvekilleri arasında yapılan ilk tur oylamada 8 aday arasından eski Maliye Bakanı Rishi Sunak en fazla oyu aldı, iki aday ise elendi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından parti milletvekilleri arasında yapılan ilk tur oylamada 8 aday arasından eski Maliye Bakanı Rishi Sunak en fazla oyu aldı, iki aday ise elendi.

Parti liderliği ve başbakanlık koltuğu için dün en az 20 milletvekilinin desteğini alarak ilk tura çıkan 8 adaydan 6'sı bugün yapılan oylamada en az 30 milletvekilinin desteğini alarak ikinci tur oylamaya kaldı.

Eski Maliye Bakanı Sunak 88 ile en fazla milletvekilinden oy alan aday olurken Penny Mordaunt 67, Dışişleri Bakanı Liz Truss 50, Kemi Badenoch 40, Tom Tugendhat 37 ve Suella Braverman 32 oy aldı.

Sunak'ın istifasının ardından yerine atanan Maliye Bakanı Nadhim Zahavi ile eski Sağlık Bakanlarından Jeremy Hunt ise ilk turda 30 oy barajını geçemeyerek elendi.

Zahavi, yaptığı açıklamada, liderlik yarışındaki rolünün artık sona erdiğini belirterek, tüm adaylara şans diledi.

Partinin yeni lideri 5 Eylül'de belli olacak

Oylamanın ikinci turu yarın öğlen saatlerinde yapılacak. İhtiyaç duyulması halinde adayların sayısını ikiye düşürmek için 18 Temmuz'da bir oylama daha yapılacak.

Liderlik yarışında son iki adayın en geç 21 Temmuz'a kadar belirlenmesi öngörülüyor.

Ardından ülke çapında yaklaşık 160 bin Muhafazakar Parti üyesi, ülkenin yeni başbakanını ve partinin yeni liderini sona kalan iki aday arasından seçecek.

Oylamanın ardından Johnson sonrası partinin yeni lideri ve Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın yeni sakini 5 Eylül'de açıklanacak.

Eski Sağlık Bakanı Javid, liderlik yarışından çekilmişti

Eski Sağlık Bakanı Sajid Javid ve milletvekili Rehman Chishti dün liderlik yarışından çekildiğini duyurmuştu.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps da yarıştan çekildiğini açıklamış ve Sunak'ı destekleyeceğini bildirmişti.

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Kaynak: AA

Boris Johnson, Başbakanlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de Muhafazakar Parti liderlik yarışında eski Maliye Bakanı Sunak önde - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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