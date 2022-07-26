İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin lider adayları canlı yayında vergi politikasını tartıştı - Son Dakika
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İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin lider adayları canlı yayında vergi politikasını tartıştı

26.07.2022 10:38
İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin lider adayları canlı yayında vergi politikasını tartıştı

İngiltere'de, Muhafazakar Parti'nin liderliği için yarışan eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Dışişleri Bakanı Liz Truss canlı yayında ülkenin vergi politikası hakkında tartıştı.

İngiltere'de, Muhafazakar Parti'nin liderliği için yarışan eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Dışişleri Bakanı Liz Truss canlı yayında ülkenin vergi politikası hakkında tartıştı.

Sunak ve Truss, dün gece BBC'de canlı yayınlanan bir tartışma programında vergiler konusunda karşı karşıya geldi.

Rishi Sunak, Liz Truss'un vergi indirimlerini finanse etmek için borçlanma fikrinin uygun olmadığını ve yüzde 7 oranında faize yol açacağını iddia etti.

Son zamanlarda ülkede yüzde 9,4'e ulaşan enflasyon hakkında konuşan Sunak, "Enflasyonu dizginlememiz gerekiyor. Bunu şimdi yapmazsak, uzun vadede hepinize ve evinde bizi izleyen herkese çok daha pahalıya mal olacak." dedi.

Truss ise Sunak'ın vergi artışı yönündeki politikasının ülkeyi resesyona sürükleyeceğini savunarak, şu anda başka hiçbir ülkenin vergi koymadığını ve OECD'nin Rishi'nin politikalarını daraltıcı olarak nitelendirdiğini kaydetti.

Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve ardından başbakan 5 Eylül'de açıklanacak.

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Kaynak: AA

Rishi Sunak, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin lider adayları canlı yayında vergi politikasını tartıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin lider adayları canlı yayında vergi politikasını tartıştı - Son Dakika
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