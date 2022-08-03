Muhafazakarların lider adayı Sunak, "İngiltere'yi kötülemenin" aşırılık olarak tanımlanmasını önerdi - Son Dakika
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Muhafazakarların lider adayı Sunak, "İngiltere'yi kötülemenin" aşırılık olarak tanımlanmasını önerdi

03.08.2022 19:24
Muhafazakarların lider adayı Sunak, "İngiltere'yi kötülemenin" aşırılık olarak tanımlanmasını önerdi

İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin lider adaylarından Rishi Sunak, terörizme ilişkin politika önerisinde "İngiltere'yi kötülemeyi" aşırılık olarak tanımlamayı planladığını duyurdu.

İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin lider adaylarından Rishi Sunak, terörizme ilişkin politika önerisinde "İngiltere'yi kötülemeyi" aşırılık olarak tanımlamayı planladığını duyurdu.

Independent'da yer alan haberde, Sunak'ın aşırılık tanımını genişletme yönünde planlarının olduğu belirtildi.

Terörizmle ilgili sunduğu bir dizi politika teklifi çerçevesinde, Sunak, mevcut hükümetin radikallikten arındırma programını elden geçirmeye ve "İslami aşırılıkçılığa" karşı mücadeleye yeniden odaklanacağı taahhüdünde bulundu.

" Birleşik Krallık'ı kötülemeyi" resmi olarak aşırıcılık tanımına dahil etmeyi planladıklarını kaydeden Sunak, "Bir başbakanın, ülkemizi ve insanlarımızı güvende tutmaktan daha önemli bir görevi yoktur." dedi.

Hükümetin aşırılık tanımının genişletileceği belirtilirken, Sunak, "İster İslamcı aşırıcılıkla mücadele çabalarımızı ikiye katlamak, ister ülkemize karşı nefretlerini dile getirenlerin kökünü kazımak konusunda ne gerekiyorsa yapacağım." ifadelerini kullandı.

"Aşırılık yanlıları sadece değerlerimize değil mevcudiyetimize de saldırmak istiyor" diyen Sunak, "Ülkemize karşı ulusal güvenlik açısından risk oluşturmaya yol açan, aşırı nefret besleyen kişilerin tespit edilip yıkıcı bir yoldan saptırılabileceğini" savundu.

Aşırılık konusunda önerilen tanımın ayrıntılarına dair detay verilmedi ancak hükümetin veya herhangi bir hükümet politikasının eleştirisinin bu kapsama alınmayacağı belirtildi.

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Kaynak: AA

Rishi Sunak, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muhafazakarların lider adayı Sunak, 'İngiltere'yi kötülemenin' aşırılık olarak tanımlanmasını önerdi - Son Dakika

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