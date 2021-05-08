İngiltere'de Muhafazakar Parti solun kalelerinden Hartlepool'da ilk kez milletvekili çıkardı - Son Dakika
BBC

İngiltere'de Muhafazakar Parti solun kalelerinden Hartlepool'da ilk kez milletvekili çıkardı

08.05.2021 04:16
İngiltere'de Muhafazakar Parti solun kalelerinden Hartlepool'da ilk kez milletvekili çıkardı, System.String[]

Birleşik Krallık'ta dün; İngiltere'de yerel seçimler, İskoçya ve Galler'de ise bölgesel seçimler yapıldı.

Birleşik Krallık'ta dün; İngiltere'de yerel seçimler, İskoçya ve Galler'de ise bölgesel seçimler yapıldı. Bu seçimlerde oy sayımı sürüyor. Hartlepool bölgesinde boşalan milletvekilliği için yapılan ara seçimi ise iktidardaki Muhafazakar Parti kazandı. İngiltere, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin bu bölgede 47 yıl sonra seçimi kaybetmesini tartışıyor.

Sonuçlar, İşçi Partisi için "felaket'", bölgede ilk kez milletvekili çıkaran Muhafazakar Parti için ise "büyük bir zafer" olarak yorumlanıyor.

Hartlepool, 1974 yılında seçim bölgesi ilan edildi. O tarihten sonra bölgede hep İşçi Partisi milletvekili çıkardı.

İşçi Partisi'nden milletvekili Mike Hill'in Mart ayında istifa etmesi üzerinde yapılan ara seçimlerde 16 aday yarıştı.

Sandıktan birinci çıkan isim ise 15 bin 529 oy alan Muhafazakar Parti adayı Jill Mortimer oldu. Mortimer, İşçi Partisi'nden rakibi Paul Williams'a yaklaşık 7 bin oy fark attı.

Sonuçlar için "tarihi" diyen Mortimer, Muhafazakar Parti'nin bölgeden çıkardığı ilk milletvekili olmaktan gurur duyduğunu söyledi ve "Aynı zamanda bu bölgeden seçilen ilk kadın milletvekiliyim" dedi.

Mortimer, İşçi Partisi'ni de şu sözlerle eleştirdi:

"İşçi Partisi çok uzun bir süredir Hartlepool'u çantada keklik gördü.

"Yaptığım ziyaretlerde bunu defalarca duydum, insanlar artık bıktı. Bu sonuçlarla insanlar seslerini duyurmuş oldu, değişim zamanının geldiğini açıkça söylemiş oldular."

Seçimler, Jeremy Corbyn'den sonra İşçi Partisi'nin liderliğine seçilen Keir Starmer için de ilk sandık sınavıydı.





'Hayal kırıklığı'

Birçok yorumcu, Hartlepool'daki yenilgiyi Starmer için "büyük bir başarısızlık" olarak değerlendirdi.

İşçi Partisi'nden Steve Reed, "İnsanlar liderin değiştiğini anlıyor ama partinin de değiştiğini anlamıyor çünkü bunu kanıtlamak için yeterince çaba göstermedik" dedi.

Partinin eski adalet sözcüsü Richard Burgon da sonuçların "çok büyük hayal kırıklığı" olduğunu söyledi. Burgon, "İşçi Partisi yönetiminin derhal yön değiştirmesi lazım. Buna, manifestomuzda, seçmenlerin büyük bir çoğunluğunun oy verdiği popüler politikaları desteklemekle başlamalı" diye konuştu.

İşçi Partisi'nin eski lideri Jeremy Corbyn'ı destekleyen kitlesel kampanya grubu Momentum da Hartlepool'daki ara seçimin sonucunun "felaket" olduğunu söyledi.

Momentum yetkililerinden Andrew Scattergood, "Dönüştürücü bir sosyalist mesaj daha önce Hartlepool'da kazanmıştı, yeniden kazanabilirdi. Starmer'ın solu yalnızlaştırma ve anlamlı politikaların yerine boş klişe laflar etme stratejisi başarısız oldu" dedi.





'Covid ve Corbyn'

BBC'ye konuşan eski Hartlepool Milletvekili Lord Peter Mandelson partinin bölgedeki kaybının iki ana nedeni olduğunu söyledi:

"Buna iki 'C' neden oldu: Covid ve Corbyn."

İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer henüz Hartlepool'daki ara seçimin sonucuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Muhafazakar Parti, 12 Aralık 2019'da yapılan son genel seçimde de genelde ağırlıklı olarak İşçi Partisi'nden yana oy kullanan kuzey bölgelerindeki bazı kilit sandalyeleri almayı başarmıştı.

Muhafazakar Parti'nin ara seçimde tarihinde ilk kez Hartlepool'da milletvekili çıkarması partide büyük bir zafer olarak görüldü.

Partinin önde gelen isimlerinden Amanda Milling, "Hartlepool halkının Jill'e güven duymalarından ve Muhafazakarların bölgenin önceliklerini yerine getireceğine, hak ettiği değişimi, yatırımı ve istihdamı sağlayacağına inanmalarından çok memnunuz" dedi.





'Muhafazakar Parti 2019'da da kazanabilirdi'

BBC Cumbria Bölgesi Siyaset Editörü Richard Mossise Hartlepool sonuçlarıyla ilgili şu yorumu yaptı:

"İşçi Partisi, bu seçimlerin Keir Starmer'ın desteği yeniden inşa ettiği bir dönemde liderliğinin çok erken dönemlerinde yapıldığını söylüyor.

"Muhafazakarlar, 2019 genel seçimlerinde de Hartlepool'u kazanabilirdi, tabi oyların dörtte biri Brexit Partisi'ne gitmeseydi.

"Muhafazakar aday Jill Mortimer'in zaferinde bu hareketin desteği de kilit önemdeydi. Bunun üstüne aşılama hızı da eklendiğinde İşçi Partisi ikinci gelebileceğini söylüyordu.

"Muhafazakar Parti için de kutlamalar bittiğinde kampanyada yapılan vaatlerini tutmaları, iş imkanları sağlamaları ve topluluğa yatırım yapmaları gerekecek.

"Artan işsizlik ve yoksulluktan İşçi Partisi'ni sorumlu tutuyorlardı. Şimdi bir Muhafazakarı desteklemenin siyasi bir manzara olmanın dışında insanların hayatında gerçekten değişiklik yarattığını göstermeleri gerekiyor."





'Muhafazakarlar kazanmakla kalmayıp açık ara fark attı'

BBC Siyaset Editörü Laura Kuenssberg'in yorumu da şöyle:

"Muhafazakarlar daha önce tamamen dışarıda bırakıldıkları bölgelere derinden giriyor.

"Yalnızca kazanmakla kalmayıp açık ara fark attılar.

"Hartlepool'da daha önce hiç Muhafazakar Parti'den milletvekili seçilmedi. Ayrıca hükümetlerin ara seçimleri kazanması da sıra dışı bir durum. Ara seçimler genelde seçmenlerin yönetime asıl yetkinin kimde olduğunu hatırlatmak için bir fırsat sunuyor. Ama bu sefer öyle olmadı.

"Başbakan Boris Johnson'ın liderliğindeki Muhafazakar Parti, Harlow ve Nuneaton gibi yerlerde belediye meclisi seçimlerinde önemli bir başarı elde etti. Henüz erken olsa da bu durum, Muhafazakarların İngiltere'de hakimiyetlerini gerçekten güçlendirdikleri izlenimi veriyor."

İngiltere'de Muhafazakar Parti solun kalelerinden Hartlepool'da ilk kez milletvekili çıkardı
İngiltere'de Muhafazakar Parti solun kalelerinden Hartlepool'da ilk kez milletvekili çıkardı
İngiltere'de Muhafazakar Parti solun kalelerinden Hartlepool'da ilk kez milletvekili çıkardı
İngiltere'de Muhafazakar Parti solun kalelerinden Hartlepool'da ilk kez milletvekili çıkardı
İngiltere'de Muhafazakar Parti solun kalelerinden Hartlepool'da ilk kez milletvekili çıkardı

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Son Dakika Dünya İngiltere'de Muhafazakar Parti solun kalelerinden Hartlepool'da ilk kez milletvekili çıkardı - Son Dakika Dünya

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