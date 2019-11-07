İngiltere'de Muhafazakar Parti ve İşçi Partisi arasındaki fark 11 puana düştü

İngiltere seçimleri öncesi partilerin seçim kampanyaları başlarken, Çarşamba günü yapılan bir anket, Muhafazakar Parti ile İşçi Parti arasındaki farkın 11 puana gerilediğini gösterdi.

Sky News/YouGov tarafından gerçekleştirilen ve 1,667 adet İngiliz vatandaşının katıldığı anket sonuçlarına göre, seçimi Muhafazakar Parti'nin kazanacağını düşünen kişi oranı yüzde 36 olurken, bu oran İşçi Partisi için yüzde 25, Liberal Demokratlar için yüzde 17, Brexit Partisi yüzde 11, Yeşil Parti için yüzde 5.0, SNP için yüzde 4.0 ve Plaid Cymru Partisi için yüzde 1.0 oldu.İngiltere Başbakanı Boris Johnson Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İşçi Partisi'nin seçim kampanyasında yer alan ikinci bir Brexit (İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması) referandumunun 'bir yıl daha sürecek bir kaosa' yol açacağını belirterek, halkı Muhafazakar Parti'ye oy vermeye ve 'İngiltere'nin potansiyelini bütün dünyaya göstermeye' çağırmıştı. Johnson'ın ayrıca, dün Kraliçe II. Elizabeth ile gerçekleştirdiği görüşmede Avam Kamarası'nın seçim sonrası kurulacak yeni parlamento öncesi dağıldığı konusunda bilgilendirdiği vurgulanmıştı.