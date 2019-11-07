Son Dakika Haberleri: İngiltere'de Muhafazakar Parti ve İşçi Partisi arasındaki fark 11 puana düştü
Son Dakika Dünya İngiltere'de Muhafazakar Parti ve İşçi Partisi arasındaki fark 11 puana düştü

İngiltere'de Muhafazakar Parti ve İşçi Partisi arasındaki fark 11 puana düştü

7 saat önce

İngiltere seçimleri öncesi partilerin seçim kampanyaları başlarken, Çarşamba günü yapılan bir anket, Muhafazakar Parti ile İşçi Parti arasındaki farkın 11 puana gerilediğini gösterdi.

İngiltere'de Muhafazakar Parti ve İşçi Partisi arasındaki fark 11 puana düştü, System.String[]

İngiltere seçimleri öncesi partilerin seçim kampanyaları başlarken, Çarşamba günü yapılan bir anket, Muhafazakar Parti ile İşçi Parti arasındaki farkın 11 puana gerilediğini gösterdi.

Sky News/YouGov tarafından gerçekleştirilen ve 1,667 adet İngiliz vatandaşının katıldığı anket sonuçlarına göre, seçimi Muhafazakar Parti'nin kazanacağını düşünen kişi oranı yüzde 36 olurken, bu oran İşçi Partisi için yüzde 25, Liberal Demokratlar için yüzde 17, Brexit Partisi yüzde 11, Yeşil Parti için yüzde 5.0, SNP için yüzde 4.0 ve Plaid Cymru Partisi için yüzde 1.0 oldu.İngiltere Başbakanı Boris Johnson Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İşçi Partisi'nin seçim kampanyasında yer alan ikinci bir Brexit (İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması) referandumunun 'bir yıl daha sürecek bir kaosa' yol açacağını belirterek, halkı Muhafazakar Parti'ye oy vermeye ve 'İngiltere'nin potansiyelini bütün dünyaya göstermeye' çağırmıştı. Johnson'ın ayrıca, dün Kraliçe II. Elizabeth ile gerçekleştirdiği görüşmede Avam Kamarası'nın seçim sonrası kurulacak yeni parlamento öncesi dağıldığı konusunda bilgilendirdiği vurgulanmıştı.


İşçi Partisi, İngiltere, İşçi, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiltere'de, YPG/PKK'lı İngiliz'e 4 yıl hapis cezası verildi
Burkina Faso'da maden şirketine ait araç konvoyuna saldırı: 37 ölü KKTC'de halk, Türkiye'nin garantörlüğünün devam etmesini istiyor ABD Başkanı Trump: Erdoğan'la çok iyi bir görüşme yaptık, 13 Kasım'ı sabırsızlıkla bekliyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 18:19:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiltere'de Muhafazakar Parti ve İşçi Partisi arasındaki fark 11 puana düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]