İngiltere'de Muhafazakar Partinin lider adayı Sunak'tan İsrail yanlısı açıklama - Son Dakika
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İngiltere'de Muhafazakar Partinin lider adayı Sunak'tan İsrail yanlısı açıklama

18.08.2022 14:26
İngiltere'de Muhafazakar Partinin lider adayı Sunak'tan İsrail yanlısı açıklama

İngiltere'de Muhafazakar Partinin lider adaylarından Rishi Sunak, Kudüs'ün İsrail'in "tarihi başkenti" olduğunu iddia etti.

İngiltere'de Muhafazakar Partinin lider adaylarından Rishi Sunak, Kudüs'ün İsrail'in "tarihi başkenti" olduğunu iddia etti.

Middle East Monitor'un haberine göre, Sunak 15 Ağustos'ta İsrail'in Muhafazakar Dostları adlı grubun üyeleriyle yaptığı oturumda soruları yanıtladı.

Sunak, İsrail'deki İngiliz Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımak ve Kudüs'ü İsrail'in "tarihi başkenti" olarak resmen tanımak için "çok güçlü dayanak" olduğunu iddia etti.

Kudüs'ü İsrail'in "tartışmasız başkenti" olarak gördüğünü belirten Sunak, başbakan olduğu takdirde söz konusu kararı tanıyacağı yönünde sinyal verdi.

Dışişleri bakanı olarak görev yapmadığını belirten Sunak, bu nedenle konunun hassasiyet taşıyabileceğine işaret ederek, "kolay olsaydı İngiltere'nin, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak zaten tanıyacağını" düşündüğünü sözlerine ekledi.

Ayrıca Uluslararası Af Örgütü'nün, İsrail'in Filistinlilere "apartheid" rejimi dayattığı açıklamalarına dair eleştiriler yapan Sunak, Af Örgütü'nün "yolunu kaybettiğini ve çok tehlikeli solcu ideolojiye bulaştığını" iddia etti.

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Kaynak: AA

England, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de Muhafazakar Partinin lider adayı Sunak'tan İsrail yanlısı açıklama - Son Dakika

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