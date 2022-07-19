İngiltere'de Muhafazakar Partinin liderlik yarışı üç adayla devam ediyor - Son Dakika
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İngiltere'de Muhafazakar Partinin liderlik yarışı üç adayla devam ediyor

19.07.2022 18:02
İngiltere'de Muhafazakar Partinin liderlik yarışı üç adayla devam ediyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından parti milletvekilleri arasında devam eden oylamada adaylardan Kemi Badenoch elendi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından parti milletvekilleri arasında devam eden oylamada adaylardan Kemi Badenoch elendi.

Muhafazakar Part liderliği için yapılan dördüncü tur oylamada, Kemi Badenoch 59 oy alarak elenirken, eski Maliye Bakanı Rishi Sunak 118 oy ile en çok desteği alan isim oldu.

Sunak'ı Penny Mordaunt 92, Liz Truss 86 oyla takip etti.

Yarın İngiliz Parlamentosunda yapılacak beşinci tur oylamanın sonucunda iki lider adayı yarışa devam edecek.

Partinin yeni lideri 5 Eylül'de belli olacak

Liderlik yarışında son iki adayın en geç 21 Temmuz'a kadar belirlenmesi öngörülüyor.

Ardından ülke çapında yaklaşık 160 bin Muhafazakar Parti üyesi, ülkenin yeni başbakanını ve partinin yeni liderini sona kalan iki aday arasından seçecek.

Oylamanın ardından Johnson sonrası partinin yeni lideri ve Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın yeni sakini 5 Eylül'de açıklanacak.

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Kaynak: AA

Boris Johnson, Rishi Sunak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de Muhafazakar Partinin liderlik yarışı üç adayla devam ediyor - Son Dakika

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