İngiltere'de Muhafazakar Partinin tek başına iktidarı kesinleşti - Son Dakika
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İngiltere'de Muhafazakar Partinin tek başına iktidarı kesinleşti

6 saat önce

İngiltere'de erken genel seçimde, iktidardaki Muhafazakar Parti, sayımı tamamlanan 642 seçim bölgesinde 360 milletvekilliği kazanarak tek başına hükümeti garantiledi.

İngiltere'de Muhafazakar Partinin tek başına iktidarı kesinleşti, System.String[]

İngiltere'de erken genel seçimde, iktidardaki Muhafazakar Parti, sayımı tamamlanan 642 seçim bölgesinde 360 milletvekilliği kazanarak tek başına hükümeti garantiledi.

Yerel saatle 06.30 itibariyle 650 seçim bölgesinden 644'ünde oy sayımı tamamlandı. Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti tek başına hükümet için gerekli 326 milletvekilinin 34 milletvekili üzerine çıktı ve 360 milletvekiline ulaştı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi, geçen seçimde kazandığı 262 milletvekilinin gerisine düşerek şu ana kadar sadece 203 milletvekili çıkarabildi. Ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn, henüz resmen istifa etmediyse de partisine başka bir seçim kampanyasında liderlik yapmayacağını duyurdu.

Seçim sonuçlarına göre en ağır darbelerden birini Liberal Demokrat Parti aldı. Partinin lideri Jo Swinson, İskoçya'daki seçim bölgesinde milletvekili seçilmeyi başaramadı. Liberal Demokratlar şu ana kadar sadece 11 milletvekili çıkarabildi.

Seçimden karlı çıkan partilerden biri ise İskoç Ulusal Partisi oldu. Parti son seçimde çıkardığı 35 milletvekili sayısını aşarak milletvekili sayısını 48'e yükseltti.

Ülkede 6 seçim bölgesinde oy sayımı devam ediyor.

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Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:43 Kaynak: AA
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