İngiltere'de muhalefet, anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük kritik bir oylamayı kazandı
2 saat önce
İngiltere'de muhalefet, anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük kritik bir oylamayı kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 12:12 Kaynak: AA
İngiltere'de muhalefet, anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük kritik bir oylamayı kazandı
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