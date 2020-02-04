İngiltere'de muhalefet, Başbakan Jonhson'a Filistin politikasını sordu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İngiltere'de muhalefet, Başbakan Jonhson'a Filistin politikasını sordu - Son Dakika

İngiltere'de muhalefet, Başbakan Jonhson'a Filistin politikasını sordu

6 saat önce

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, Başbakan Boris Johnson'a ülkenin Filistin politikasının değişip değişmediğini sordu.

İngiltere'de muhalefet, Başbakan Jonhson'a Filistin politikasını sordu, System.String[]

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, Başbakan Boris Johnson'a ülkenin Filistin politikasının değişip değişmediğini sordu.

Corbyn, Johnson'a gönderdiği mektupta, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde "barış planı"na ilişkin hükümet adına yapılan açıklamaların, İngiltere'nin, daha önceki hükümetlerce benimsenen tavrı terk etmeye hazır olduğu izlemini verdiğini belirti.

Bunun da hükümetin uluslararası hukuka bağlılığı konusunda kritik sorulara yol açtığını kaydeden Corbyn, Başbakan'dan liste halinde sıraladığı konularda İngiltere'nin uluslararası hukuk temelinde tutum almayı sürdürüp sürdürmeyeceğini sordu.

Mektupta, belirtilen konular şöyle sıralandı:

"İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail tarafından inşa edilen yerleşim yerleri, uluslararası hukuka göre yasa dışıdır ve bu yerleşim yerlerinin İsrail tarafından ilhak edilmesi, uluslararası hukuk düzeninin ciddi bir şekilde ihlal edilmesidir.

Ürdün Vadisi, İsrail'in askeri işgali altındadır ve bu toprakları ilhak etme girişimi de uluslararası hukuka tamamen aykırıdır.

Filistin halkı, bağımsız bir Filistin devleti hakkı dahil, kendi kaderini tayin hakkına sahiptir.

Herhangi bir bağımsız Filistin devleti, Doğu Kudüs başkenti olmak üzere 1967 öncesi sınırlara dayanmalıdır.

1948'de evlerinden kaçmak zorunda kalan Filistinli mülteciler, bu evlere dönme hakkına sahiptir."

Corbyn, mektubun sonunda ise Filistin halkının karşı karşıya olduğu durumun ciddiyeti ve İsrail hükümetinin uluslararası hukuku ihlal edecek bir şekilde ilhak sürecine başlamak istediğini belirten ifadeleri göz önüne alındığında, kendisine kısa sürede cevap verilmesini istedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını "ciddi bir teklif" olarak niteleyerek, Filistin ve İsrail liderlerini metni "ciddi ve adil bir şekilde değerlendirmeye" çağırmıştı.

İngiltere, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:40 Kaynak: AA
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