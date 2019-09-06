İngiltere'de muhalefet erken seçim teklifini desteklemeyecek
1 saat önce
Muhalefet, Başbakan Boris Johnson tarafından sunulan ve pazartesi oylanacak erken seçim teklifini desteklemeyecek.
Muhalefet, Başbakan Boris Johnson tarafından sunulan ve pazartesi oylanacak erken seçim teklifini desteklemeyecek.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:55
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