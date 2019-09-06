Son Dakika Haberleri: İngiltere'de muhalefet erken seçim teklifini desteklemeyecek
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İngiltere'de muhalefet erken seçim teklifini desteklemeyecek

1 saat önce

Muhalefet, Başbakan Boris Johnson tarafından sunulan ve pazartesi oylanacak erken seçim teklifini desteklemeyecek.

İngiltere'de muhalefet erken seçim teklifini desteklemeyecek, System.String[]

Muhalefet, Başbakan Boris Johnson tarafından sunulan ve pazartesi oylanacak erken seçim teklifini desteklemeyecek.

Boris Johnson, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:55 
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