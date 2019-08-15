Son Dakika Haberleri: İngiltere'de muhalefet, Johnson hükümetini devirip seçime gitmek için güven oylaması istiyor
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İngiltere'de muhalefet, Johnson hükümetini devirip seçime gitmek için güven oylaması istiyor

1 saat önce

İngiltere’da İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, ülkesinin Avrupa Birliği’nden ayrılmasını (Brexit) önlemek ve Başbakan Boris Johnson'u hükümetten devirmek için diğer muhalefet partilerine iş birliği çağırısı yaptı.

İngiltere'de muhalefet, Johnson hükümetini devirip seçime gitmek için güven oylaması istiyor, System.String[]
İngiltere'da İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, ülkesinin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını (Brexit) önlemek ve Başbakan Boris Johnson hükümetini devirmek için diğer muhalefet partilerine iş birliği çağırısı yaptı.

Başbakan Boris Johnson'ın, bazı milletvekillerini Brexit'i engellemek için Avrupa Birliği (AB) ile iş birliğine gitmekle suçlamasının ardından Corbyn muhalefet partilerine birer mektu gönderdi. Mektupta en kısa zamanda hükümeti devirmek için parlamentoda güvensizlik oylaması isteyeceklerini söyleyen Corbyn bunun için destek istedi.
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Avrupa Birliği, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 
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