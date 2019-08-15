İngiltere'de muhalefet, Johnson hükümetini devirip seçime gitmek için güven oylaması istiyor
1 saat önce
İngiltere’da İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, ülkesinin Avrupa Birliği’nden ayrılmasını (Brexit) önlemek ve Başbakan Boris Johnson'u hükümetten devirmek için diğer muhalefet partilerine iş birliği çağırısı yaptı.
İngiltere
'da İşçi Partisi
lideri Jeremy Corbyn, ülkesinin Avrupa Birliği
'nden ayrılmasını (Brexit) önlemek ve Başbakan Boris Johnson
hükümetini devirmek için diğer muhalefet partilerine iş birliği çağırısı yaptı.
Başbakan Boris Johnson'ın, bazı milletvekillerini Brexit'i engellemek için Avrupa Birliği (AB) ile iş birliğine gitmekle suçlamasının ardından Corbyn muhalefet partilerine birer mektu gönderdi. Mektupta en kısa zamanda hükümeti devirmek için parlamentoda güvensizlik oylaması isteyeceklerini söyleyen Corbyn bunun için destek istedi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17
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