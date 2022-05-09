İngiltere'de muhalefet lideri, Kovid-19 kurallarını ihlalden ceza alırsa istifa edecek - Son Dakika

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, polis soruşturması sonucu Kovid-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ceza alması durumunda görevi bırakacağını açıkladı.

İngiliz polisinin, Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ardından muhalefet liderinin de Nisan 2021'de bir milletvekilinin ofisinde bira içtiği olayı soruşturacağını açıklaması sonrasında baskı altında olan Starmer, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Salgın kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Başbakan Johnson'ı sert şekilde eleştiren ve daha sonra kendisi hakkında da soruşturma başlatılan Starmer, "kesinlikle" hiçbir kuralı çiğnemediğini savundu.

Starmer, "Polis, para cezasına karar verirse elbette doğru olanı yapar ve görevi bırakırım." dedi.

Bu kararın önemli olduğunu çünkü İngiliz halkının, kuralların kendileri için de geçerli olduğunu düşünen politikacıları hak ettiğini dile getiren Starmer, "Kendilerinden çok ülkeyi ön planda tutan politikacıları hak ediyorlar." ifadesini kullandı.

Starmer, insanların "politikacıların herkesle aynı kurallara uymasını beklemeye hakkı olduğunu" belirterek, "Onur, dürüstlük ve yasaları yapanların bunlara uyması gerektiği ilkesine inanıyorum." dedi.

Johnson özür dilemiş ancak istifa etmemişti

İngiltere'de polis, 2020 ve 2021'de Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen 12 olayla ilgili haberlerin ardından sene başında soruşturma başlatmıştı.

Başbakan Johnson, etkinlikler sırasında tüm kısıtlamalara uyulduğunu savunarak, istifa çağrılarını reddetmiş ve soruşturmaların sonucunun beklenmesini istemişti.

Polis, incelediği etkinlikler arasında yer alan bir doğum günü partisi nedeniyle Başbakan'ın yanı sıra eşi Carrie Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'a 12 Nisan'da para cezası vermişti.

Johnson, para cezasının ardından özür dilese de istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

Haziran 2020'de Başbakanlık'ta kendisi için düzenlenen doğum günü partisine katılan Johnson, bunun kuralların ihlali olabileceğini düşünemediğini belirtmişti.