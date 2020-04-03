İngiltere'de Müslüman doktorlar, Kovid-19 kurbanı ilk sağlık çalışanları oldu - Son Dakika
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İngiltere'de Müslüman doktorlar, Kovid-19 kurbanı ilk sağlık çalışanları oldu

6 saat önce

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Müslüman 5 doktor ve bir hemşire hayatını kaybetti.

İngiltere'de Müslüman doktorlar, Kovid-19 kurbanı ilk sağlık çalışanları oldu, System.String[]

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Müslüman 5 doktor ve bir hemşire hayatını kaybetti.

İngiltere'de 3 bine yakın koronavirüs kurbanı arasında sağlık çalışanları da yer alıyor.

Son olarak İngiltere'nin Batı Midlands bölgesindeki Walsall Manor Hastanesi'nde görev yapan 36 yaşındaki hemşire Areema Nasreen, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, 3 çocuk annesi Nasreen'in durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alındığı ancak kurtarılamadığı belirtildi.

Nasreen'in hemşire arkadaşı Rubi Aktar, sosyal medya hesabından, "O, tanışabileceğiniz en sevimli, en içten kişiydi. Tanıştığı herkes için beklenenden fazlasını yaptı. Kelimelerin ifade edemeyeceği kadar üzgünüm. Gülümsemeni tekrar görmeyeceğime inanamıyorum." paylaşımını yaptı.

Mısır asıllı patoloji uzmanı 79 yaşındaki Prof. Dr. Muhammed Sami Shousha da koronavirüs nedeniyle ölen diğer bir doktor oldu. 23 Mart'ta hastaneye kaldırılan Shousha'nın da kurtarılamayarak dün hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkede, Nasreen ve Shousha ile beraber hayatını kaybeden Müslüman sağlık çalışanlarının sayısı 6 oldu.

"Müslümanlar, bir şeref listesini başlarının üstünde tutabilirler"

İngiltere'deki Müslümanların kurduğu sivil toplum kuruluşlarından olan Cordoba Vakfının Başkanı Enes el-Tikriti, yaptığı açıklamada, Müslümanların yaptığı fedakarlığa dikkat çekti.

Tikriti, "Dünyanın dört bir yanından İngiltere'ye gelen Müslümanlar ve göçmenler, koronavirüs kurbanlarının hayatlarını kurtarmak için en iyilerimizi, en bilgililerimizi, en adanmışlarımızı, en onurlularımızı verdiğimizi ilan eden bir şeref listesini başlarının üstünde tutabilir." ifadelerini kullandı.

İngiliz Profesör, geçmişte yapılan Müslüman karşıtı ifadelere dikkat çekti

Dışişleri Bakanlığına bir dönem İslamofobi konusunda danışmanlık yapan İngiliz Profesör Todd Green ise "(Başbakan) Boris Johnson'ın 'İslam sorundur' ve (eski Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanı) Trevor Phillips'in 'Müslümanlar bizim gibi değil' dediği ülkede, Müslüman doktorlar başkalarını koronavirüsten kurtarmak için kendi hayatlarını tehlikeye atıyorlar." açıklamasını yaptı.

Ülkede 24 Mart'ta doktor Habib Zaidi (76), 25 Mart'ta organ nakli uzmanı doktor Adil El Tayar (63), 29 Mart'ta kulak burun boğaz uzmanı Amged El-Hawrani (55), 1 Nisan'da da doktor Alfa Sa'adu (68) hayatını kaybetmişti.

İngiltere, Manor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 03:12 Kaynak: AA

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