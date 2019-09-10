Son Dakika Haberleri: İngiltere'de Müslüman kadınlara saldırıp başörtüsünü yırtan kadına 20 ay hapis cezası
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İngiltere'de Müslüman kadınlara saldırıp başörtüsünü yırtan kadına 20 ay hapis cezası

16 dakika önce

İngiltere'de Ellie Burns isimli bir kadın Müslüman bir kadına yumruk atıp başörtüsünü yırtmaktan ve başka bir kadına da tokat atıp itmekten ötürü hapse mahkum edildi.

İngiltere'de Müslüman kadınlara saldırıp başörtüsünü yırtan kadına 20 ay hapis cezası, System.String[]

İngiltere'de Ellie Burns isimli bir kadın Müslüman bir kadına yumruk atıp başörtüsünü yırtmaktan ve başka bir kadına da tokat atıp itmekten ötürü hapse mahkum edildi.


Yorkshire pazarında iki müşteriye saldıran Burns ırkçı saldırıdan ötürü mahkeme karşısına çıktı ve tutuklandı.

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İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:45 
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