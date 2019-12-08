Son Dakika Haberleri: İngiltere'de Müslüman kız çocuğuna saldıran çift gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa İngiltere'de Müslüman kız çocuğuna saldıran çift gözaltına alındı - Son Dakika

İngiltere'de Müslüman kız çocuğuna saldıran çift gözaltına alındı

6 saat önce

İngiltere'de otobüste 14 yaşındaki başörtülü kız çocuğuna saldıran kadın ve eşi polis tarafından gözaltına alındı.

İngiltere'de Müslüman kız çocuğuna saldıran çift gözaltına alındı, System.String[]

İngiltere'de otobüste 14 yaşındaki başörtülü kız çocuğuna saldıran kadın ve eşi polis tarafından gözaltına alındı.


Sheffield kentinde 40 yaşındaki bir kadın, otobüse binen 14 yaşındaki başörtülü kız çocuğuna saldırdı. Irkçı hakaretlerde bulunan kadın, kız çocuğunu yumruklayıp yerde sürükledi. Kız çocuğunu yere yatıran kadın yumruk atmaya devam ederken çevredekilerin seyirci kalması ise tepki çekti. Kadının eşinin de kız çocuğunu korumaya çalışan arkadaşlarını iterek engellemeye çalıştığı görüldü. Irkçı kadın, çocuğa saldırmayı bıraktıktan sonra çevredeki bir kişiyle daha tartıştı. Ancak bu kez eşi kadına engel oldu.


Saldırıya uğrayan çocuğun kız kardeşi, kadının kardeşine ırkçı hakaretlerde bulunması üzerine tartışma çıktığını, sonrasında kadının saldırmaya başladığını söyledi. Kız kardeş polise verdiği ifadede, saldırıya uğrayan kardeşinin gözlerinin morardığını ve elmacık kemiğinin kırıldığını belirtti.


Polis tarafından yapılan açıklamada ise, 4 Aralık Çarşamba günü saat 16.05'te meydana gelen ırkçı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Saldırıyı gerçekleştiren kadın ve 44 yaşındaki eşinin kamu düzenini bozma ve ırkçı ağır fiili saldırıdan gözaltına alındığı, soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - LONDRA

İngiltere, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 12:50 Kaynak: İHA
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