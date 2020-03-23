İngiltere'de Müslüman ve Yahudiler, hükümetin Kovid-19 kurbanlarını yakma planından endişeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel İngiltere'de Müslüman ve Yahudiler, hükümetin Kovid-19 kurbanlarını yakma planından endişeli - Son Dakika

İngiltere'de Müslüman ve Yahudiler, hükümetin Kovid-19 kurbanlarını yakma planından endişeli

6 saat önce

İngiltere'de Müslüman ve Yahudiler, hükümetin yeni tip koranavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin cesetlerini yakma planından endişe ediyor.

İngiltere'de Müslüman ve Yahudiler, hükümetin Kovid-19 kurbanlarını yakma planından endişeli, System.String[]

İngiltere'de Müslüman ve Yahudiler, hükümetin yeni tip koranavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin cesetlerini yakma planından endişe ediyor.

Kovid-19'la mücadele kapsamında parlamentoya sunulan tasarıda, hükümete cesetleri yakma yetkisi verecek bir madde de yer alıyor.

Müslüman ve Yahudilerin inançlarına uymadığı için karşı çıktığı tasarıda, "Bedenin imhası için kişisel seçime mümkün olduğunca saygı duyulacaktır." ifadesi yer alıyor.

Ancak aynı metinde "uygun bir alternatifin bulunmadığı durumlarda, cesedin gömülmesine veya yakılmasına karar verilebileceği" belirtiliyor.

"Kimsenin hafife aldığı bir şey değil"

İngiltere Müslüman Konseyinden yapılan açıklamada, tasarının bazı olağanüstü durumlarda dini defin usüllerini etkileyebilecek hükümler içerdiği belirtilerek, "Bu, kimsenin hafife aldığı bir şey değil ve endişelerimizin dikkate alındığından emin olmak için çok çalıştığımız konusunda toplumumuzu temin etmek istiyoruz." ifadesine yer verildi.

Dinlerde defnin önemi ve risklerin nasıl azaltılabileceği konusunda diğer inanç gruplarıyla birlikte çalışıldığı vurgulanan açıklamada, Müslümanlar da yerel düzeyde diğer inanç grupları, topluluklar, yerel ve ulusal hükümet kurumları ile olumlu bir diyalog geliştirmeye çağrıldı.

Yahudiler de tepkili

İngiltere Yahudi Temsilciler Kurulu da önerilen zorunlu yakmaya tepki gösterdi. Hükümeti cenazelerde dini geleneklere saygı göstermeye çağıran Kurul Başkanı Marie van der Zyl, "Bu salgına yenik düşenler için istedikleri şekilde defnedileceklerini bilmeleri önemli." dedi.

Müslümanlar ve bazı Hıristiyan grupların da benzer inançlara sahip olduğuna işaret eden Van der Zyl, İngiltere Yahudilerinin büyük bir çoğunluğunun ölen kişinin yakılması değil, gömülmesi gerektiğini düşündüğünü vurguladı.

Hükümeti, tasarıda yerel yetkililere cenazelerin tesliminde dini inançları dikkate alma yetkisi verecek şekilde değişikliğe gitmeye çağıran Van der Zyl, "Cesetlerin yakılması sadece acılı ailelerin üzüntüsünü artıracağı gibi temel dini özgürlükleri de ihlal edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Değişiklik önergesi verildi

Öte yandan İşçi Partisinden Naz Şah, inanç gruplarına istisna tanınmasına olanak sağlayan bir değişiklik önergesi sundu. Şu anda 100 parlamento üyesinden destek aldığını ancak daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu kaydeden Şah, "Müslüman ve Yahudi cemaatleri, bu düzenlemenin sevdiklerinin gömülmek yerine yakılmasına neden olabileceğinden endişe ediyor. Değişiklik önergem bu kaygıya cevap veriyor ve topluluklara yasal koruma sağlıyor." dedi.

Sağlık Bakanı halkı uyardı

Bugün görüşülmeye başlanacak tasarı, hükümete gerektiğinde insanların hareketlerini kısıtlama yetkisi de veriyor.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, gün içinde yaptığı açıklamada, hükümetin ihtiyaç duyması halinde daha güçlü tedbirleri hayata geçireceğini belirterek, "Daha ileri gitmemiz gerekirse bunu yaparız." diye konuştu.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun açıklamasına göre, ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dün 48 artarak 281 olmuştu.

İngiltere, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:16 Kaynak: AA

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