İngiltere'de Müslümanlar bayram namazını stadyumda kıldı - Son Dakika
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İngiltere'de Müslümanlar bayram namazını stadyumda kıldı

02.05.2022 19:15
İngiltere'de Müslümanlar bayram namazını stadyumda kıldı

İngiliz futbol kulübü Blackburn Rovers, bayram namazı için stadyumunu Müslümanlara açtı.

İngiliz futbol kulübü Blackburn Rovers, bayram namazı için stadyumunu Müslümanlara açtı.

İngiliz kulübünün sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Blackburn kentinde bulunan yaklaşık 32 bin taraftar kapasiteli Ewood Park Stadı'nda yeşil zemin üzerinde binden fazla Müslümanın bayram namazı görüntüleri yer aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Blackburn Rovers'taki herkesin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Bu sabah Rovers, ülkede bayram namazının sahasında kılındığı ilk futbol kulübü oldu." ifadeleri kullanıldı.

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Blackburn Rovers, Futbol, Bayram, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de Müslümanlar bayram namazını stadyumda kıldı - Son Dakika


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